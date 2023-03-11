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#<1 ... 465466467468 Додано: Суб 11 бер, 2023 16:13 Re: Еміграція, заробітчанство У нас главбухи занимаются, эээ..как это законно назвать, оптимизацией налогов. Фин.диры интересными схемами.

Хотя, подтверждаю, наши в польше ценятся, оказывается. Смекалка и уровень знаний пзц.

Но вот с английским.

Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес" beee

Повідомлень: 474 З нами з: 17.12.22 Подякував: 45 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 17:39 fler написав: rjkz написав: Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.

Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...

Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое. Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.

Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.

rjkz написав: Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно. Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.

Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?

Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.

Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці. Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці.



Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.

Я это не для обсуждения.

Работы бывают разные.

К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. Как вариант, с проживанием. Гуляла-бы с ней/ним, ходила за покупками, убирала, разговаривала, напоминала о приеме таблеток, меряла давление и сахар.

Тяжелая работа?

В США в основном люди долго и полноценно живут. А она и в Украине неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась.

Теперь возьмем другую сторону.

Для чего деду в США украинка 60 лет?

Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане. Я уж не говорю о том, что не все старички в США не имеют наследников, которые будут в восторге, что появился чел, на которого перепишут завещание.

Если человеку на старости просто скучно, то он себе оформит хоуматтендента и будет ему счастье. Кроме того, есть множество эдалт дей кэр центр, куда свозят (за каждым заезжает машина) старичков, там их кормят, развлекают (порой очень качественно), они общаются между собой, ведут какую-то активность и потом их развозят по домам. Вопрос только в том, сколько дней в неделю страховка покроет этот "детский садик" (так в быту называют).

Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?

Не, я не против, хочет себе такой вариант - флаг в руки, пусть ищет.

Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы. Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.Я это не для обсуждения.Работы бывают разные.К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. Как вариант, с проживанием. Гуляла-бы с ней/ним, ходила за покупками, убирала, разговаривала, напоминала о приеме таблеток, меряла давление и сахар.Тяжелая работа?В США в основном люди долго и полноценно живут. А она и в Украине неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась.Теперь возьмем другую сторону.Для чего деду в США украинка 60 лет?Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане. Я уж не говорю о том, что не все старички в США не имеют наследников, которые будут в восторге, что появился чел, на которого перепишут завещание.Если человеку на старости просто скучно, то он себе оформит хоуматтендента и будет ему счастье. Кроме того, есть множество эдалт дей кэр центр, куда свозят (за каждым заезжает машина) старичков, там их кормят, развлекают (порой очень качественно), они общаются между собой, ведут какую-то активность и потом их развозят по домам. Вопрос только в том, сколько дней в неделю страховка покроет этот "детский садик" (так в быту называют).Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?Не, я не против, хочет себе такой вариант - флаг в руки, пусть ищет.Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы. rjkz

Повідомлень: 14299 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4546 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 17:47 Hotab написав: flyman ,





Я міг би вийти на "пенсію" ще років 10 тому і жити на пасивний дохід





А це покращення умов життя відносно 140 уо, чи погіршення ?

Вже пора виходити, нарешті почати жити. «Личинок» завести… Якусь жінку завести і зробити щасливою. В решті решт і руки на старості років вже не ті, все важче заміняють жінок. Житття одне, і прожити його на 140 , щоб потім скарби віддали державі??







flyman написав: Може є "професійні пенсіонери", типу б.у. воєнних, ну хз., що вони там роблять, займаються картковим туризмом, чи займаються благодійництвом у колі жінок "низькою соціальною відповідальністю"

. Може є "професійні пенсіонери", типу б.у. воєнних, ну хз., що вони там роблять, займаються картковим туризмом, чи займаються благодійництвом у колі жінок "низькою соціальною відповідальністю"

Мух, ти ж маєш ррзуміти, що на голу пенсію (навіть максимально можливу в країні 20.930 ) можна туризмом тільки за ягодами і грибами в ліс . Тобі хіба не знати , все життя на підсосі на 100.

А жінки на такі суми не з низькою соціальною відповідальністю, а з соціальною ціною багаторазові в магазині для дорослих. Тому при здоров’ї всі працюють, а без здоров’я, так там і жінки вже не треба. Хіба медсестра. А це покращення умов життя відносно 140 уо, чи погіршення ?Вже пора виходити, нарешті почати жити. «Личинок» завести… Якусь жінку завести і зробити щасливою. В решті решт і руки на старості років вже не ті, все важче заміняють жінок. Житття одне, і прожити його на 140 , щоб потім скарби віддали державі??Мух, ти ж маєш ррзуміти, що на голу пенсію (навіть максимально можливу в країні 20.930 ) можна туризмом тільки за ягодами і грибами в ліс . Тобі хіба не знати , все життя на підсосі на 100.А жінки на такі суми не з низькою соціальною відповідальністю, а з соціальною ціною багаторазові в магазині для дорослих. Тому при здоров’ї всі працюють, а без здоров’я, так там і жінки вже не треба. Хіба медсестра.



Есть такой анекдот-неанекдот, но в нем смысл довольно глубокий:

На необитаемый островок после крущения чего-то там выбросило нескольких мужчин, после нескольких лет, во время очередного шторма, на соседний островок выбросило несколько женщин.

Реакция мужчин, когда они увидели женщин:

-30 летний прыгнул в воду и вплавь поплыл на остров с женщинами

-40 летний начал плот мастерить

-50 летний сказал "надо будет - сами приплывут"

-60 летний "А чего вы все суетитесь - их и отсюда хорошо видно". Есть такой анекдот-неанекдот, но в нем смысл довольно глубокий:На необитаемый островок после крущения чего-то там выбросило нескольких мужчин, после нескольких лет, во время очередного шторма, на соседний островок выбросило несколько женщин.Реакция мужчин, когда они увидели женщин:-30 летний прыгнул в воду и вплавь поплыл на остров с женщинами-40 летний начал плот мастерить-50 летний сказал "надо будет - сами приплывут"-60 летний "А чего вы все суетитесь - их и отсюда хорошо видно". rjkz

Повідомлень: 14299 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4546 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 18:07 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от вийшов на пенсію, і бац, ніц не робиш, сидиш в кріслі качалці, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати. Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати. Коли подорожував раніше - дуже дивувався, що європейські пенсіонери постійно подорожують. Коли не подорожують - сидять в пивних (стосується німців). Люди різні, живуть по різному. Хтось буде на пенсії дивитися ящик 27/7 і сидіти в кріслі качалці. А хтось з друзями в кафе, або в круїзі по Середземному морю.

Нагадайте будь-ласка Ваш пасивний дохід - і я скажу до якої групи Ви підходите. Коли подорожував раніше - дуже дивувався, що європейські пенсіонери постійно подорожують. Коли не подорожують - сидять в пивних (стосується німців). Люди різні, живуть по різному. Хтось буде на пенсії дивитися ящик 27/7 і сидіти в кріслі качалці. А хтось з друзями в кафе, або в круїзі по Середземному морю.Нагадайте будь-ласка Ваш пасивний дохід - і я скажу до якої групи Ви підходите. BIGor

Повідомлень: 7358 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 18:16 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес" Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес"

Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти. Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти. BIGor

Повідомлень: 7358 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 465466467468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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