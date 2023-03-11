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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 бер, 2023 16:13
У нас главбухи занимаются, эээ..как это законно назвать, оптимизацией налогов. Фин.диры интересными схемами.
Хотя, подтверждаю, наши в польше ценятся, оказывается. Смекалка и уровень знаний пзц.
Но вот с английским.
Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес"
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:39
fler написав: rjkz написав:
Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.
Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...
Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.
Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.
rjkz написав:
Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.
Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?
Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.
Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці.
Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.
Я это не для обсуждения.
Работы бывают разные.
К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. Как вариант, с проживанием. Гуляла-бы с ней/ним, ходила за покупками, убирала, разговаривала, напоминала о приеме таблеток, меряла давление и сахар.
Тяжелая работа?
В США в основном люди долго и полноценно живут. А она и в Украине неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась.
Теперь возьмем другую сторону.
Для чего деду в США украинка 60 лет?
Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане. Я уж не говорю о том, что не все старички в США не имеют наследников, которые будут в восторге, что появился чел, на которого перепишут завещание.
Если человеку на старости просто скучно, то он себе оформит хоуматтендента и будет ему счастье. Кроме того, есть множество эдалт дей кэр центр, куда свозят (за каждым заезжает машина) старичков, там их кормят, развлекают (порой очень качественно), они общаются между собой, ведут какую-то активность и потом их развозят по домам. Вопрос только в том, сколько дней в неделю страховка покроет этот "детский садик" (так в быту называют).
Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?
Не, я не против, хочет себе такой вариант - флаг в руки, пусть ищет.
Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:47
Hotab написав:flyman
,
Я міг би вийти на "пенсію" ще років 10 тому і жити на пасивний дохід
А це покращення умов життя відносно 140 уо, чи погіршення ?
Вже пора виходити, нарешті почати жити. «Личинок» завести… Якусь жінку завести і зробити щасливою. В решті решт і руки на старості років вже не ті, все важче заміняють жінок. Житття одне, і прожити його на 140 , щоб потім скарби віддали державі??
flyman написав:
Може є "професійні пенсіонери", типу б.у. воєнних, ну хз., що вони там роблять, займаються картковим туризмом, чи займаються благодійництвом у колі жінок "низькою соціальною відповідальністю"
.
Мух, ти ж маєш ррзуміти, що на голу пенсію (навіть максимально можливу в країні 20.930 ) можна туризмом тільки за ягодами і грибами в ліс . Тобі хіба не знати , все життя на підсосі на 100.
А жінки на такі суми не з низькою соціальною відповідальністю, а з соціальною ціною багаторазові в магазині для дорослих. Тому при здоров’ї всі працюють, а без здоров’я, так там і жінки вже не треба. Хіба медсестра.
Есть такой анекдот-неанекдот, но в нем смысл довольно глубокий:
На необитаемый островок после крущения чего-то там выбросило нескольких мужчин, после нескольких лет, во время очередного шторма, на соседний островок выбросило несколько женщин.
Реакция мужчин, когда они увидели женщин:
-30 летний прыгнул в воду и вплавь поплыл на остров с женщинами
-40 летний начал плот мастерить
-50 летний сказал "надо будет - сами приплывут"
-60 летний "А чего вы все суетитесь - их и отсюда хорошо видно".
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:07
flyman написав:
Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от вийшов на пенсію, і бац, ніц не робиш, сидиш в кріслі качалці
, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати.
Коли подорожував раніше - дуже дивувався, що європейські пенсіонери постійно подорожують. Коли не подорожують - сидять в пивних (стосується німців). Люди різні, живуть по різному. Хтось буде на пенсії дивитися ящик 27/7 і сидіти в кріслі качалці. А хтось з друзями в кафе, або в круїзі по Середземному морю.
Нагадайте будь-ласка Ваш пасивний дохід - і я скажу до якої групи Ви підходите.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:16
beee написав:
Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес"
Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:50
BIGor написав: flyman написав:
Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от вийшов на пенсію, і бац, ніц не робиш, сидиш в кріслі качалці
, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати.
Коли подорожував раніше - дуже дивувався, що європейські пенсіонери постійно подорожують. Коли не подорожують - сидять в пивних (стосується німців). Люди різні, живуть по різному. Хтось буде на пенсії дивитися ящик 27/7 і сидіти в кріслі качалці. А хтось з друзями в кафе, або в круїзі по Середземному морю.
Нагадайте будь-ласка Ваш пасивний дохід - і я скажу до якої групи Ви підходите.
після ковідобмежень сильно наподорожуєшся, а останній рік і поготів, я ж не у Відні, інші "розваги та подорожі"
з.і.
достатній для" на Філіпінах на філіпінках"
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