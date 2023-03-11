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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:25

  Hotab написав:
  stm написав:flyman Филипиночка и рейтиги :lol:

Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.
И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»

Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.

Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие ))))
stm
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