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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 бер, 2023 21:25
Hotab написав: stm написав:flyman
Филипиночка и рейтиги
Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.
И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»
Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.
Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие ))))
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stm
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