fler написав: rjkz написав:
Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.
Я теж хочу вірити, але життя дуже часто доводить зворотнє.
к сожалению, есть такие явления, но в моих силах - не касаться этого.
Собственно, именно поэтому я больше с ней не поддерживал отношения.
rjkz написав:
К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.
Можна, звісно. А де впевненість, що ця робота надовго? Якщо через 5 років вона втратить роботу, то де впевненість, що знайде іншу в свої вже 65?
Хоуматтендентом - не проблема. Их всегда не хватает.
Агентства постоянно тратят сумасшедщие суммы на рекламу трудоустройства у них и предлагают бонусы за переход из другого агентства.
Нужен лайсенс - недельные курсы и 500-800 долларов или идти в агентство и они это все сделают при условии трудоустройства.
Нельзя работать если не пройдещь драг-тест (то есть, тест, который проверяет или ты не наркозависим) и тест на алкозависимость.
Иногда идет пара старичков - один пациент, второй хоуматтендент. Догадайся - кто из них кто.
Конечно, тяжелые кейсы такому работнику не дадут, но они и не надо.
Кроме как через агентства, есть масса предложений частным образом, кому не покрывает страховка, родственники обычно предлагают проживание с пожилым человеком (чтобы он один не жил) и 600-800 долларов в неделю кэшем. При этом, фактически, питание дома тоже идет за счет пациента. Это копейки, никто тут еду не делит. В США примерно половина (если точнее, около 40 %) продаваемой еды идет в мусор из-за того, что не успевают съедать.
rjkz написав:
Для чего деду в США украинка 60 лет?
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Для этого вполне подходит хоуматтендент, если покрывает страховка или относительно небольшие деньги, если не покрывает. То есть, если бедный по американским меркам пенсионер, то у него медикейд, если богатый, то 600-800 долларов в неделю - не такие большие деньги. При этом, никаких претензий и вполне разграничены права и обязанности. Если один хоуматтендент не сходится с пациентом - можно поменять. И наоборот - если пациент не нравится хоуматтенденту, то попросит заменить кейс.
Жена ему дороже выйдет. И если не сойдутся характерами - проблема.
rjkz написав:
Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане.
Саме це дає їй впевненість у завтрашньому дні, на відміну від роботи, яку можна будь-коли втратити.
На самом деле, тут только одна выгода - когда уже она не сможет работать с проживанием (повторюсь, такой работы очень много), а будет жить на пенсию (если успеет ее заработать и останется в США), то вопрос жилья - самый актуальный.
Если денег мало - остальное даст государство, а вот получить субсидированное жилье - долгая история, можно не дожить до получения.
rjkz написав:
Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?
Коли літній чоловік 70+ одружується з набагато молодшою жінкою (років на 25+ молодшою), він мав би про це думати, але на практиці що?))
rjkz написав:
Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы.
Тут я згодна і на її місці вже б не шукала, навіть якщо б «неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась».