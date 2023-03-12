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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:25

  Hotab написав:
  stm написав:flyman Филипиночка и рейтиги :lol:

Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.
И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»

Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.

Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие ))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:15

  fler написав:
  rjkz написав:Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.

Я теж хочу вірити, але життя дуже часто доводить зворотнє.

к сожалению, есть такие явления, но в моих силах - не касаться этого.
Собственно, именно поэтому я больше с ней не поддерживал отношения.


  rjkz написав:К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Можна, звісно. А де впевненість, що ця робота надовго? Якщо через 5 років вона втратить роботу, то де впевненість, що знайде іншу в свої вже 65?

Хоуматтендентом - не проблема. Их всегда не хватает.
Агентства постоянно тратят сумасшедщие суммы на рекламу трудоустройства у них и предлагают бонусы за переход из другого агентства.
Нужен лайсенс - недельные курсы и 500-800 долларов или идти в агентство и они это все сделают при условии трудоустройства.
Нельзя работать если не пройдещь драг-тест (то есть, тест, который проверяет или ты не наркозависим) и тест на алкозависимость.
Иногда идет пара старичков - один пациент, второй хоуматтендент. Догадайся - кто из них кто.
Конечно, тяжелые кейсы такому работнику не дадут, но они и не надо.
Кроме как через агентства, есть масса предложений частным образом, кому не покрывает страховка, родственники обычно предлагают проживание с пожилым человеком (чтобы он один не жил) и 600-800 долларов в неделю кэшем. При этом, фактически, питание дома тоже идет за счет пациента. Это копейки, никто тут еду не делит. В США примерно половина (если точнее, около 40 %) продаваемой еды идет в мусор из-за того, что не успевают съедать.

  rjkz написав:Для чего деду в США украинка 60 лет?

Догляд і спілкування 24/7.


Для этого вполне подходит хоуматтендент, если покрывает страховка или относительно небольшие деньги, если не покрывает. То есть, если бедный по американским меркам пенсионер, то у него медикейд, если богатый, то 600-800 долларов в неделю - не такие большие деньги. При этом, никаких претензий и вполне разграничены права и обязанности. Если один хоуматтендент не сходится с пациентом - можно поменять. И наоборот - если пациент не нравится хоуматтенденту, то попросит заменить кейс.
Жена ему дороже выйдет. И если не сойдутся характерами - проблема.

  rjkz написав:Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане.

Саме це дає їй впевненість у завтрашньому дні, на відміну від роботи, яку можна будь-коли втратити.

На самом деле, тут только одна выгода - когда уже она не сможет работать с проживанием (повторюсь, такой работы очень много), а будет жить на пенсию (если успеет ее заработать и останется в США), то вопрос жилья - самый актуальный.
Если денег мало - остальное даст государство, а вот получить субсидированное жилье - долгая история, можно не дожить до получения.


  rjkz написав:Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?

Коли літній чоловік 70+ одружується з набагато молодшою жінкою (років на 25+ молодшою), він мав би про це думати, але на практиці що?))



  rjkz написав:Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы.

Тут я згодна і на її місці вже б не шукала, навіть якщо б «неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась».
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:05

  BIGor написав:
  beee написав:Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес"

Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти.

В Великобритании много разных акцентов. Как вам такой вариант? Попробуйте без субтитров для начала.

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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:25

  BIGor написав:Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти.

На днях мені колега з США сказав про колегу з ЮК (не шотландця): "мені його іноді важко зрозуміти через акцент, уявляю, як складно вам, не нейтівам".
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 04:41

  rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Есть еще опция Dog walker :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 04:54

  Starikan написав:
  rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Есть еще опция Dog walker :wink:


Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники.
На это не проживешь.
Если человек один, нет семьи, то проживание с зарплатой - вполне ничего решение для человека без языка (если пациент говорит на том-же языке) и без другой более высокооплачиваемой профессии.
Хоуматтендент - это, скажем так, минимально ВСЕГДА гарантированная работа.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 06:25

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.
Есть еще опция Dog walker :wink:
Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники.

Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.
Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.
А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора.
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