Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 466467468469 Додано: Суб 11 бер, 2023 21:25 Hotab написав: stm написав: flyman Филипиночка и рейтиги Филипиночка и рейтиги

Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.

И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»



Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого. Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.

Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие )))) Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие )))) stm

Повідомлень: 3665 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 23:15 fler написав: rjkz написав: Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету. Я несколько старомоден, хочу верить, что "браки заключаются на небесах", а не по расчету.

Я теж хочу вірити, але життя дуже часто доводить зворотнє.

Я теж хочу вірити, але життя дуже часто доводить зворотнє.

к сожалению, есть такие явления, но в моих силах - не касаться этого.

Собственно, именно поэтому я больше с ней не поддерживал отношения.





rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Можна, звісно. А де впевненість, що ця робота надовго? Якщо через 5 років вона втратить роботу, то де впевненість, що знайде іншу в свої вже 65? Можна, звісно. А де впевненість, що ця робота надовго? Якщо через 5 років вона втратить роботу, то де впевненість, що знайде іншу в свої вже 65?

Хоуматтендентом - не проблема. Их всегда не хватает.

Агентства постоянно тратят сумасшедщие суммы на рекламу трудоустройства у них и предлагают бонусы за переход из другого агентства.

Нужен лайсенс - недельные курсы и 500-800 долларов или идти в агентство и они это все сделают при условии трудоустройства.

Нельзя работать если не пройдещь драг-тест (то есть, тест, который проверяет или ты не наркозависим) и тест на алкозависимость.

Иногда идет пара старичков - один пациент, второй хоуматтендент. Догадайся - кто из них кто.

Конечно, тяжелые кейсы такому работнику не дадут, но они и не надо.

Кроме как через агентства, есть масса предложений частным образом, кому не покрывает страховка, родственники обычно предлагают проживание с пожилым человеком (чтобы он один не жил) и 600-800 долларов в неделю кэшем. При этом, фактически, питание дома тоже идет за счет пациента. Это копейки, никто тут еду не делит. В США примерно половина (если точнее, около 40 %) продаваемой еды идет в мусор из-за того, что не успевают съедать.



rjkz написав: Для чего деду в США украинка 60 лет? Для чего деду в США украинка 60 лет?

Догляд і спілкування 24/7.

Догляд і спілкування



Для этого вполне подходит хоуматтендент, если покрывает страховка или относительно небольшие деньги, если не покрывает. То есть, если бедный по американским меркам пенсионер, то у него медикейд, если богатый, то 600-800 долларов в неделю - не такие большие деньги. При этом, никаких претензий и вполне разграничены права и обязанности. Если один хоуматтендент не сходится с пациентом - можно поменять. И наоборот - если пациент не нравится хоуматтенденту, то попросит заменить кейс.

Жена ему дороже выйдет. И если не сойдутся характерами - проблема.



rjkz написав: Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане. Скажу сразу, заключив брак с не гражданкой США, которая после брака сначала получает визу невесты, а после 5 лет в США имеет право подать на гражданство, он обязан подписать аффидавит оф саппорт. То есть, все расходы по ней на его кармане.

Саме це дає їй впевненість у завтрашньому дні, на відміну від роботи, яку можна будь-коли втратити.

Саме це дає їй впевненість у завтрашньому дні, на відміну від роботи, яку можна будь-коли втратити.

На самом деле, тут только одна выгода - когда уже она не сможет работать с проживанием (повторюсь, такой работы очень много), а будет жить на пенсию (если успеет ее заработать и останется в США), то вопрос жилья - самый актуальный.

Если денег мало - остальное даст государство, а вот получить субсидированное жилье - долгая история, можно не дожить до получения.





rjkz написав: Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо? Когда человек хочет создать такой союз по расчету, то должен как-то представлять себе, что второй стороне это тоже для зачем-то надо?

Коли літній чоловік 70+ одружується з набагато молодшою жінкою (років на 25+ молодшою), він мав би про це думати, але на практиці що?))







rjkz написав: Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы. Шансов практически ноль и на поиски уйдут оставшиеся годы.

Тут я згодна і на її місці вже б не шукала, навіть якщо б «неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась». Коли літній чоловік 70+ одружується з набагато молодшою жінкою (років на 25+ молодшою), він мав би про це думати, але на практиці що?))Тут я згодна і на її місці вже б не шукала, навіть якщо б «неплохо как для Украины и своего возраста сохранилась». к сожалению, есть такие явления, но в моих силах - не касаться этого.Собственно, именно поэтому я больше с ней не поддерживал отношения.Хоуматтендентом - не проблема. Их всегда не хватает.Агентства постоянно тратят сумасшедщие суммы на рекламу трудоустройства у них и предлагают бонусы за переход из другого агентства.Нужен лайсенс - недельные курсы и 500-800 долларов или идти в агентство и они это все сделают при условии трудоустройства.Нельзя работать если не пройдещь драг-тест (то есть, тест, который проверяет или ты не наркозависим) и тест на алкозависимость.Иногда идет пара старичков - один пациент, второй хоуматтендент. Догадайся - кто из них кто.Конечно, тяжелые кейсы такому работнику не дадут, но они и не надо.Кроме как через агентства, есть масса предложений частным образом, кому не покрывает страховка, родственники обычно предлагают проживание с пожилым человеком (чтобы он один не жил) и 600-800 долларов в неделю кэшем. При этом, фактически, питание дома тоже идет за счет пациента. Это копейки, никто тут еду не делит. В США примерно половина (если точнее, около 40 %) продаваемой еды идет в мусор из-за того, что не успевают съедать.Для этого вполне подходит хоуматтендент, если покрывает страховка или относительно небольшие деньги, если не покрывает. То есть, если бедный по американским меркам пенсионер, то у него медикейд, если богатый, то 600-800 долларов в неделю - не такие большие деньги. При этом, никаких претензий и вполне разграничены права и обязанности. Если один хоуматтендент не сходится с пациентом - можно поменять. И наоборот - если пациент не нравится хоуматтенденту, то попросит заменить кейс.Жена ему дороже выйдет. И если не сойдутся характерами - проблема.На самом деле, тут только одна выгода - когда уже она не сможет работать с проживанием (повторюсь, такой работы очень много), а будет жить на пенсию (если успеет ее заработать и останется в США), то вопрос жилья - самый актуальный.Если денег мало - остальное даст государство, а вот получить субсидированное жилье - долгая история, можно не дожить до получения. rjkz

Повідомлень: 14303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4547 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 01:05 BIGor написав: beee написав: Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес" Как называется уровень, когда на время говорят "тимэ", а на яблоки "аплес"

Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти. Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти.

В Великобритании много разных акцентов. Как вам такой вариант? Попробуйте без субтитров для начала.



В Великобритании много разных акцентов. Как вам такой вариант? Попробуйте без субтитров для начала. phantom_systems

Повідомлень: 2230 З нами з: 14.04.15 Подякував: 26 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 01:25 BIGor написав: Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти. Індійці з С1 так говорять. Багато англійців ковтають по пів слова. Але якщо у вас хороший левел - маєте навіть наркодилера з 3-ма класами освіти розуміти.

На днях мені колега з США сказав про колегу з ЮК (не шотландця): "мені його іноді важко зрозуміти через акцент, уявляю, як складно вам, не нейтівам". На днях мені колега з США сказав про колегу з ЮК (не шотландця): "мені його іноді важко зрозуміти через акцент, уявляю, як складно вам, не нейтівам". Gastarbaiter Повідомлень: 2428 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 04:41 rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Есть еще опция Dog walker Есть еще опция Dog walker Starikan 2 Повідомлень: 19200 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2452 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 04:54 Starikan написав: rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому.

Есть еще опция Dog walker Есть еще опция Dog walker



Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники.

На это не проживешь.

Если человек один, нет семьи, то проживание с зарплатой - вполне ничего решение для человека без языка (если пациент говорит на том-же языке) и без другой более высокооплачиваемой профессии.

Хоуматтендент - это, скажем так, минимально ВСЕГДА гарантированная работа. Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники.На это не проживешь.Если человек один, нет семьи, то проживание с зарплатой - вполне ничего решение для человека без языка (если пациент говорит на том-же языке) и без другой более высокооплачиваемой профессии.Хоуматтендент - это, скажем так, минимально ВСЕГДА гарантированная работа. rjkz

Повідомлень: 14303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4547 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 06:25 rjkz написав: Starikan написав: rjkz написав: К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. К примеру, этой-же персоне можно было найти пациента/пациентку для ухода на дому. Есть еще опция Dog walker Есть еще опция Dog walker Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники. Это подработка дляи малозанятых. Студенты, старшие школьники.

Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.

Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.

А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора. Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора. Starikan 2 Повідомлень: 19200 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2452 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 06:49 Starikan написав: rjkz написав: Starikan написав: сть еще опция Dog walker сть еще опция Dog walker Это подработка для пенсионеров и малозанятых. Студенты, старшие школьники. Это подработка дляи малозанятых. Студенты, старшие школьники.

Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.

Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.

А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора. Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора.



Wow!

Приветствую.

Если не секрет - где именно?

И какие пособия были?

Мы уговариваем родственников приехать, но они не очень хотят.

Можно в личку.

Есть еще для пенсионеров работа - детей отводить/забирать в/из школы. Wow!Приветствую.Если не секрет - где именно?И какие пособия были?Мы уговариваем родственников приехать, но они не очень хотят.Можно в личку.Есть еще для пенсионеров работа - детей отводить/забирать в/из школы. rjkz

Повідомлень: 14303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4547 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 08:24 Американцы деньги просто так не платят.

Приятели сейчас в Лос Анджелесе, выехали по Программе U4U в сентябре 2022:

- пособие для украинцев и не только украинцев - для малоимущих - на 36 месяцев;

- сумма наличными 380 долларов;

- сумма на еду - food stamps - 300 долларов.



Сказали, что теоретически можно оформить на их маму пенсию - но там все очень непросто.

Слава Богу у их друзей дети - как принято в США - разлетелись из большого дома и живут в доме приятелей бесплатно, а то тем "скучно"...

Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"...

Ну это мы знаем: там спасают реально, только если реально умираешь.

А так: "Пейте аспирин".

На медицину жалуются более всего:

- медстраховка - "мыльный пузырь";

- нормальной стоматологии по их словам "нет";

- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

Так что все не просто в США... Хотя...

Цитата: "А в целом нам тут весело, мы живем в УКРАИНСКОМ районе, американскую речь редко слышим"... akurt

Повідомлень: 7432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2997 раз. Подякували: 996 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 09:09 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"... Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"...

Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію. Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію. BIGor

Повідомлень: 7359 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 466467468469 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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