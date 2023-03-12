Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14
Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53
Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже.
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