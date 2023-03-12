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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14

Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53

  akurt написав:- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже.
airmax78
 
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  #<1 ... 467468469470
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