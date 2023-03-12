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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14

Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53

  akurt написав:- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21

Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію.


Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.

ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:16

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію.


Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.

ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають.

Страховая маст хэв. Первичная у нас частники закрывают 100%. А вот раковые заболевания и человек фактически обречён ни денег, ни технологий. Именно деньги, большие деньги, при страховой медицине дают выживаемость индивида на уровне развитых стран.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.
Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.
А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора.

Німеччина підняла виплати на відміну від інших:
Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме Німеччині — 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці — 969 425 осіб. https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-za ... ocpolityky
Ой+
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