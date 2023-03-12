Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14
Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53
Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21
Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:44
Re: Еміграція, заробітчанство
Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.
ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:16
Страховая маст хэв. Первичная у нас частники закрывают 100%. А вот раковые заболевания и человек фактически обречён ни денег, ни технологий. Именно деньги, большие деньги, при страховой медицине дают выживаемость индивида на уровне развитых стран.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Німеччина підняла виплати на відміну від інших:
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