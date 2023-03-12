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#<1 ... 467468469470 Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14 Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.

А всі хвороби - як відомо - "від нервів". akurt

Повідомлень: 7434 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2997 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53 akurt написав: - ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже. Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже. airmax78 Повідомлень: 42025 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21 Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. akurt

Повідомлень: 7434 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2997 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 14:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію. Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію.



Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.



ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають. Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають. Дюрі-бачі

Повідомлень: 679 З нами з: 29.07.22 Подякував: 58 раз. Подякували: 58 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 15:16 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію. Дивіться ширше - середня тривалість життя відобразить реальну ситуацію.



Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.



ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають. Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають.

Страховая маст хэв. Первичная у нас частники закрывают 100%. А вот раковые заболевания и человек фактически обречён ни денег, ни технологий. Именно деньги, большие деньги, при страховой медицине дают выживаемость индивида на уровне развитых стран. Страховая маст хэв. Первичная у нас частники закрывают 100%. А вот раковые заболевания и человек фактически обречён ни денег, ни технологий. Именно деньги, большие деньги, при страховой медицине дают выживаемость индивида на уровне развитых стран. stm

Повідомлень: 3666 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.

Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.

А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора. Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора.

Німеччина підняла виплати на відміну від інших:

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме Німеччині — 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці — 969 425 осіб. https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-za ... ocpolityky Німеччина підняла виплати на відміну від інших: Ой+

Повідомлень: 5693 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 16:41 Ой+ написав: Starikan написав: Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.

Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.

А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора. Вот-вот, поэтому мне придется призадуматься.Скоро год, как мы с женой здесь по программе U4U.А после года пребывания все пособия отменяются. Иди работай или сиди на шее у своего спонсора.

Німеччина підняла виплати на відміну від інших:

Німеччина підняла виплати на відміну від інших:

Не зовсім так: не " підняла", а добавила ~50 євро/ міс , як компенсація здорожчання з 01.01.23 ел енергії. До 01.01.2023 ел ен була 0,27 євро/ кВт, з цього року повинна була бути 0,54 євро/ кВт. Але не знаю, чи таки здорожчала. Але ціни на деякі продукти за рік піднялись в 2 рази( молочка). Не зовсім так: не " підняла", а добавила ~50 євро/ міс , як компенсація здорожчання з 01.01.23 ел енергії. До 01.01.2023 ел ен була 0,27 євро/ кВт, з цього року повинна була бути 0,54 євро/ кВт. Але не знаю, чи таки здорожчала. Але ціни на деякі продукти за рік піднялись в 2 рази( молочка). Wisznia2021 Повідомлень: 283 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 16:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова beee

Повідомлень: 476 З нами з: 17.12.22 Подякував: 45 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07 rjkz написав: Wow! Приветствую.

Если не секрет - где именно? И какие пособия были? Wow! Приветствую.Если не секрет - где именно? И какие пособия были?

Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.

У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.

Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.

Медицина - масса обследований, чего только не находят. Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.Медицина - масса обследований, чего только не находят. Starikan 2 Повідомлень: 19201 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2452 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 467468469470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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