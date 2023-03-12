Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:14
Я б не сказав, що це заслуга медицини: це заслуга здорового способу життя взагалі, здорового харчування, здорових умов праці та безнервового соціального оточення.
А всі хвороби - як відомо - "від нервів".
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53
Если зуб уже настолько поврежден, что нужна коронка, а новый вырастет не раньше чем через год а то и больше - то абсолютно нормальное решение. Цена - капец. Моей дочке коронку поставили. На молочный зуб. Год стоит уже.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:21
Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:44
Re: Еміграція, заробітчанство
Не все так однозначно: не багато досліджень пацієнтів які живуть їхнім способом життя, а лікуються у нас. Той же алкоголізм дуже портить статистку у нас.
ИМХО страхова медицина - це зло для всіх, крім молодих і недообстежених. В першу чергу тому, що хронічні захворювання не лікують взагалі, тільки при загостреннях симптоми знімають.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:16
Страховая маст хэв. Первичная у нас частники закрывают 100%. А вот раковые заболевания и человек фактически обречён ни денег, ни технологий. Именно деньги, большие деньги, при страховой медицине дают выживаемость индивида на уровне развитых стран.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Німеччина підняла виплати на відміну від інших:
Додано: Нед 12 бер, 2023 16:41
Не зовсім так: не " підняла", а добавила ~50 євро/ міс , як компенсація здорожчання з 01.01.23 ел енергії. До 01.01.2023 ел ен була 0,27 євро/ кВт, з цього року повинна була бути 0,54 євро/ кВт. Але не знаю, чи таки здорожчала. Але ціни на деякі продукти за рік піднялись в 2 рази( молочка).
Додано: Нед 12 бер, 2023 16:57
Re: Еміграція, заробітчанство
За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова
Додано: Нед 12 бер, 2023 18:07
Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.
У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.
Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.
Медицина - масса обследований, чего только не находят.
Додано: Нед 12 бер, 2023 19:01
Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.
Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».
А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…
С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…
Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…
Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…
Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»
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