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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 469470471472> Додано: Нед 12 бер, 2023 19:38 Starikan написав: rjkz написав: Wow! Приветствую.

Если не секрет - где именно? И какие пособия были? Wow! Приветствую.Если не секрет - где именно? И какие пособия были?

Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.

У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.

Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.

Медицина - масса обследований, чего только не находят. Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.Медицина - масса обследований, чего только не находят.



Спасибо, понятно.

Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата? Спасибо, понятно.Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата? rjkz

Повідомлень: 14308 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7536 раз. Подякували: 4549 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 19:58 beee написав: akurt написав: Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова

Такі гроші в США нашим на старті не світять. Навіть якщо брати ІТ, то може хіба що принципалу (не плутати з центуріоном) стільки заплатять. Такі гроші в США нашим на старті не світять. Навіть якщо брати ІТ, то може хіба що принципалу (не плутати з центуріоном) стільки заплатять. BIGor

Повідомлень: 7363 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1113 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 20:00 akurt написав: Американцы деньги просто так не платят.

Приятели сейчас в Лос Анджелесе, выехали по Программе U4U в сентябре 2022:

- пособие для украинцев и не только украинцев - для малоимущих - на 36 месяцев;

- сумма наличными 380 долларов;

- сумма на еду - food stamps - 300 долларов.



Сказали, что теоретически можно оформить на их маму пенсию - но там все очень непросто.

Слава Богу у их друзей дети - как принято в США - разлетелись из большого дома и живут в доме приятелей бесплатно, а то тем "скучно"...

Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"...

Ну это мы знаем: там спасают реально, только если реально умираешь.

А так: "Пейте аспирин".

На медицину жалуются более всего:

- медстраховка - "мыльный пузырь";

- нормальной стоматологии по их словам "нет";

- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...

Так что все не просто в США... Хотя...

Цитата: "А в целом нам тут весело, мы живем в УКРАИНСКОМ районе, американскую речь редко слышим"... Американцы деньги просто так не платят.Приятели сейчас в Лос Анджелесе, выехали по Программе U4U в сентябре 2022:- пособие для украинцев и не только украинцев - для малоимущих - на 36 месяцев;- сумма наличными 380 долларов;- сумма на еду - food stamps - 300 долларов.Сказали, что теоретически можно оформить на их маму пенсию - но там все очень непросто.Слава Богу у их друзей дети - как принято в США - разлетелись из большого дома и живут в доме приятелей бесплатно, а то тем "скучно"...Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"...Ну это мы знаем: там спасают реально, только если реально умираешь.А так: "Пейте аспирин".На медицину жалуются более всего:- медстраховка - "мыльный пузырь";- нормальной стоматологии по их словам "нет";- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...Так что все не просто в США... Хотя...Цитата: "А в целом нам тут весело, мы живем в УКРАИНСКОМ районе, американскую речь редко слышим"...



Спасибо за подробности.

МЕдицина хорошая, но на мелочи не разменивается.

Что очень неудобно - каждый врач растягивает процедуру на максимально возможное количество посещений. Это очень неудобно. Мало того, набирают пациентов по самое немогу. Мне как-то надо было к узкому специалисту, сначала к терапевту, берут (это еще хорошо, если не отправят в лабораторию) кровь и мочу на анализы, потом, через неделю прийти тебе расскажут результаты и выпишут направление к профильному специалисту. Назначаещь аппойтмент к профильному специалисту, приходишь, он тебя опрашивает и дает направление опять на анализы. Это в лабораторию в другом месте и в другое время. потом опять по результатам аппойтмент, потом опять аппойтмент на каждое другое обследование.

Каждый раз долго сидишь в ожидании приема, то что назначено на 10 утра, не факт, что в 10 тебя примут. Я как-то отпросился с работы на полдня для приема на 10, в результате, возвращаться на работу уже не было смысла. В другой раз отпросился на вторую половину дня, на прием на 3 часа дня, вернулся домой в 9 вечера. Час дорога.

Потом, когда все обследования и анализы собраны, опять аппойтмент и или диагноз и направление на лечение или отправление к другому профильному специалисту.

Еще раз, напомню, когда-то писал, приемы в частных практиках зачастую проходят в таких зачуханных офисах, но на ТАКОМ оборудовании, которое в украинских клиниках вряд ли видели.

В общем, есть свои плюсы и минусы в этой медицине, но она хотя-бы есть.

Стоматология - нормальная, но редко покрывается или полностью покрывается страховкой. Несколько другие подходы нежели в Украине. Спасибо за подробности.МЕдицина хорошая, но на мелочи не разменивается.Что очень неудобно - каждый врач растягивает процедуру на максимально возможное количество посещений. Это очень неудобно. Мало того, набирают пациентов по самое немогу. Мне как-то надо было к узкому специалисту, сначала к терапевту, берут (это еще хорошо, если не отправят в лабораторию) кровь и мочу на анализы, потом, через неделю прийти тебе расскажут результаты и выпишут направление к профильному специалисту. Назначаещь аппойтмент к профильному специалисту, приходишь, он тебя опрашивает и дает направление опять на анализы. Это в лабораторию в другом месте и в другое время. потом опять по результатам аппойтмент, потом опять аппойтмент на каждое другое обследование.Каждый раз долго сидишь в ожидании приема, то что назначено на 10 утра, не факт, что в 10 тебя примут. Я как-то отпросился с работы на полдня для приема на 10, в результате, возвращаться на работу уже не было смысла. В другой раз отпросился на вторую половину дня, на прием на 3 часа дня, вернулся домой в 9 вечера. Час дорога.Потом, когда все обследования и анализы собраны, опять аппойтмент и или диагноз и направление на лечение или отправление к другому профильному специалисту.Еще раз, напомню, когда-то писал, приемы в частных практиках зачастую проходят в таких зачуханных офисах, но на ТАКОМ оборудовании, которое в украинских клиниках вряд ли видели.В общем, есть свои плюсы и минусы в этой медицине, но она хотя-бы есть.Стоматология - нормальная, но редко покрывается или полностью покрывается страховкой. Несколько другие подходы нежели в Украине. rjkz

Повідомлень: 14308 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7536 раз. Подякували: 4549 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 20:08 akurt написав: beee написав: akurt написав: Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова



Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.



Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».

А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…

С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…

Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…

Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…

Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…» Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»

Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)

1. Circle: $3.3 billion

2. Roku: $487 million

3. BlockFi: $227 million

4. Roblox: $150 million

5. Ginkgo Bio: $74 million

6. iRhythm: $55 million

7. Rocket Lab: $38 million

8. Sangamo Therapeutics: $34 million

9. Lending Club: $21 million

10. Payoneer: $20 million

Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП. Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП. BIGor

Повідомлень: 7363 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1113 раз. Подякували: 1549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 20:20 beee написав: akurt написав: Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова



Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.

Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).

Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.

МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".

Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.

СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес. Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес. rjkz

Повідомлень: 14308 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7536 раз. Подякували: 4549 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 21:11 rjkz написав: Starikan написав: Спасибо, понятно.

Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата? Спасибо, понятно.Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата?

Видимо, федеральное - от IRC. Видимо, федеральное - от IRC. Starikan 2 Повідомлень: 19202 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2452 раз. Подякували: 3047 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 21:20 rjkz написав: beee написав: akurt написав: Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік. За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова



Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.

Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).

Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.

МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".

Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.

СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес. Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес.

Люблю видосики смотреть про хендименов в Америке и окуеваю, когда он за несколько часов работы получает месячную ЗП в Украине🤦‍♂️

Что то вроде, как у меня жена на гос работе получает 250$ в месяц, а там чувак пришёл, повесил два телика и картину и взял 300$. Люблю видосики смотреть про хендименов в Америке и окуеваю, когда он за несколько часов работы получает месячную ЗП в Украине🤦‍♂️Что то вроде, как у меня жена на гос работе получает 250$ в месяц, а там чувак пришёл, повесил два телика и картину и взял 300$. Bolt Повідомлень: 1686 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 21:29 BIGor написав: akurt написав:

Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.



Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».

А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…

С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…

Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…

Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…

Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…» Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»

Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)

1. Circle: $3.3 billion

2. Roku: $487 million

3. BlockFi: $227 million

4. Roblox: $150 million

5. Ginkgo Bio: $74 million

6. iRhythm: $55 million

7. Rocket Lab: $38 million

8. Sangamo Therapeutics: $34 million

9. Lending Club: $21 million

10. Payoneer: $20 million

Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП. Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП.

Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.

А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених) Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених) flyman

Повідомлень: 31011 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1468 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 21:32 Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.

Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.

Это очень очень очень скромно. akurt

Повідомлень: 7436 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2997 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 21:45 akurt написав: Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.

Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.

Это очень очень очень скромно. Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.Это очень очень очень скромно.

Ну он и в Польше особо не перетруждался, теперь в Штатах.

Нечто похожее на Блог Толстяка. Чухнул из Лисичанска в Киев, оттуда в Штаты. Короче посылки с Амазона Развозит.Народ его захейтил, что ленивый по нормальному работать не хочет, тот коменты на канале отключил. Ну он и в Польше особо не перетруждался, теперь в Штатах.Нечто похожее на Блог Толстяка. Чухнул из Лисичанска в Киев, оттуда в Штаты. Короче посылки с Амазона Развозит.Народ его захейтил, что ленивый по нормальному работать не хочет, тот коменты на канале отключил. Bolt Повідомлень: 1686 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 469470471472> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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