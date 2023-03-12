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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 19:38
Starikan написав: rjkz написав:
Wow! Приветствую.
Если не секрет - где именно? И какие пособия были?
Взаимно! Я вижу, что везде по-разному. Мы в Мэриленде, спонсор - сын, который платит за квартиру, страховки и бОльшую часть copayment. Поставить коронку без страховки - 1000.
У нас parole на 2 года и пособия - на год. То же самое у тех, кто приехал к своим детям +- одновременно с нами. Тут в округе большое украинское землячество айтишников и не только.
Денежное пособие - сначала 328, потом увеличили до 370, потом сказали "ах, мы ошиблись", и то, что выплатили сверху - потом вычли. Фудстемпы были 300, потом сняли 50 "потому, что ковид закончился" - но это всем, не только украинцам.
Медицина - масса обследований, чего только не находят.
Спасибо, понятно.
Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 19:58
beee написав:
akurt написав:Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова
Такі гроші в США нашим на старті не світять. Навіть якщо брати ІТ, то може хіба що принципалу (не плутати з центуріоном) стільки заплатять.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:00
akurt написав:
Американцы деньги просто так не платят.
Приятели сейчас в Лос Анджелесе, выехали по Программе U4U в сентябре 2022:
- пособие для украинцев и не только украинцев - для малоимущих - на 36 месяцев;
- сумма наличными 380 долларов;
- сумма на еду - food stamps
- 300 долларов.
Сказали, что теоретически можно оформить на их маму пенсию - но там все очень непросто.
Слава Богу у их друзей дети - как принято в США - разлетелись из большого дома и живут в доме приятелей бесплатно, а то тем "скучно"...
Жалуются на медицину, которой "как бы и нет"...
Ну это мы знаем: там спасают реально, только если реально умираешь.
А так: "Пейте аспирин
".
На медицину жалуются более всего:
- медстраховка - "мыльный пузырь";
- нормальной стоматологии по их словам "нет";
- ребенку 6 лет на молочный зуб предлагали поставить коронку за 2000 долларов...
Так что все не просто в США... Хотя...
Цитата: "А в целом нам тут весело, мы живем в УКРАИНСКОМ районе, американскую речь редко слышим"...
Спасибо за подробности.
МЕдицина хорошая, но на мелочи не разменивается.
Что очень неудобно - каждый врач растягивает процедуру на максимально возможное количество посещений. Это очень неудобно. Мало того, набирают пациентов по самое немогу. Мне как-то надо было к узкому специалисту, сначала к терапевту, берут (это еще хорошо, если не отправят в лабораторию) кровь и мочу на анализы, потом, через неделю прийти тебе расскажут результаты и выпишут направление к профильному специалисту. Назначаещь аппойтмент к профильному специалисту, приходишь, он тебя опрашивает и дает направление опять на анализы. Это в лабораторию в другом месте и в другое время. потом опять по результатам аппойтмент, потом опять аппойтмент на каждое другое обследование.
Каждый раз долго сидишь в ожидании приема, то что назначено на 10 утра, не факт, что в 10 тебя примут. Я как-то отпросился с работы на полдня для приема на 10, в результате, возвращаться на работу уже не было смысла. В другой раз отпросился на вторую половину дня, на прием на 3 часа дня, вернулся домой в 9 вечера. Час дорога.
Потом, когда все обследования и анализы собраны, опять аппойтмент и или диагноз и направление на лечение или отправление к другому профильному специалисту.
Еще раз, напомню, когда-то писал, приемы в частных практиках зачастую проходят в таких зачуханных офисах, но на ТАКОМ оборудовании, которое в украинских клиниках вряд ли видели.
В общем, есть свои плюсы и минусы в этой медицине, но она хотя-бы есть.
Стоматология - нормальная, но редко покрывается или полностью покрывается страховкой. Несколько другие подходы нежели в Украине.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:08
akurt написав: beee написав:
akurt написав:Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова
Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.
Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».
А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…
С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…
Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…
Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…
Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»
Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)
1. Circle: $3.3 billion
2. Roku: $487 million
3. BlockFi: $227 million
4. Roblox: $150 million
5. Ginkgo Bio: $74 million
6. iRhythm: $55 million
7. Rocket Lab: $38 million
8. Sangamo Therapeutics: $34 million
9. Lending Club: $21 million
10. Payoneer: $20 million
Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 20:20
beee написав:
akurt написав:Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова
Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.
Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).
Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.
МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".
Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.
СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:11
rjkz написав: Starikan написав:
Спасибо, понятно.
Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата?
Видимо, федеральное - от IRC.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:20
rjkz написав: beee написав:
akurt написав:Я ж про те і кажу: в США треба їхати, сподіваючись не на допомогу в 380$ на місяць, а на зарплатню в 380 000$ на рік.
За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова
Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.
Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).
Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.
МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".
Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.
СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес.
Люблю видосики смотреть про хендименов в Америке и окуеваю, когда он за несколько часов работы получает месячную ЗП в Украине🤦♂️
Что то вроде, как у меня жена на гос работе получает 250$ в месяц, а там чувак пришёл, повесил два телика и картину и взял 300$.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:29
BIGor написав: akurt написав:
Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.
Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».
А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…
С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…
Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…
Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…
Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»
Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)
1. Circle: $3.3 billion
2. Roku: $487 million
3. BlockFi: $227 million
4. Roblox: $150 million
5. Ginkgo Bio: $74 million
6. iRhythm: $55 million
7. Rocket Lab: $38 million
8. Sangamo Therapeutics: $34 million
9. Lending Club: $21 million
10. Payoneer: $20 million
Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП.
Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.
А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених)
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:32
Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.
Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.
Это очень очень очень скромно.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:45
akurt написав:
Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.
Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.
Это очень очень очень скромно.
Ну он и в Польше особо не перетруждался, теперь в Штатах.
Нечто похожее на Блог Толстяка. Чухнул из Лисичанска в Киев, оттуда в Штаты. Короче посылки с Амазона Развозит.Народ его захейтил, что ленивый по нормальному работать не хочет, тот коменты на канале отключил.
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