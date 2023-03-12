|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:47
flyman написав: BIGor написав: akurt написав:
Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.
Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».
А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…
С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…
Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…
Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…
Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»
Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)
1. Circle: $3.3 billion
2. Roku: $487 million
3. BlockFi: $227 million
4. Roblox: $150 million
5. Ginkgo Bio: $74 million
6. iRhythm: $55 million
7. Rocket Lab: $38 million
8. Sangamo Therapeutics: $34 million
9. Lending Club: $21 million
10. Payoneer: $20 million
Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП.
Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.
А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених)
Тільки чверть застраховано. Більшість грошей було всяких криптостартапів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32771
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 7694 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|