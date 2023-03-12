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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:47

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:
Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.

Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».
А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…
С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…
Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…
Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…
Парадокс, но экономическая правда: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…»

Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)
1. Circle: $3.3 billion
2. Roku: $487 million
3. BlockFi: $227 million
4. Roblox: $150 million
5. Ginkgo Bio: $74 million
6. iRhythm: $55 million
7. Rocket Lab: $38 million
8. Sangamo Therapeutics: $34 million
9. Lending Club: $21 million
10. Payoneer: $20 million

Але не думаю, що банкрутство посереднього банку якось вплине на Комуністичні Штати Каліфорнії, занадто вони великі по ВВП.

Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.
А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених)
Тільки чверть застраховано. Більшість грошей було всяких криптостартапів
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:41

Насправді: 250 000$ - межа відшкодування від держави.

І ще для довідки:
А) «гавкнулося» 200 мільярдів $.
А США запланували допомогу Україні на весь 2024 в сумі 4…
Б) ніякої криптовалюти. Вони більшість короткострокових вкладів вклали в довгострокові інвестиції на 3-4 роки, які спочатку мали принести прибуток, але виявилися сильно збитковими через те, що федеральний уряд постійно піднімає базову ставку по кредиту.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 бер, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:06

  Starikan написав:
  rjkz написав:
  Starikan написав: Спасибо, понятно.
Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата?

Видимо, федеральное - от IRC.


да, это федеральное.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:14

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  beee написав:За такую зарплату, я готов даже выучить индийский английский и общаться с наркодиллерами, глотающими пол слова


Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.
Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).
Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.
МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".
Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.
СЕйнер - это уже свой, не очень малый бизнес.

Люблю видосики смотреть про хендименов в Америке и окуеваю, когда он за несколько часов работы получает месячную ЗП в Украине🤦‍♂️
Что то вроде, как у меня жена на гос работе получает 250$ в месяц, а там чувак пришёл, повесил два телика и картину и взял 300$.


Да, это нормально.
В небольших небедных городках хендимены за один выезд берут дневную зарплату среднего уровня.
Я ездил к друзьям в НДЖ, в гости. У них там был хендимен местный, не смог кое что сделать. Я сделал. Еще повесил оконный кондей U-shaped , и всяких мелочей.
Они в восторге были, говорят, переезжай к нам в городок, тут несколько хендименов, их фиг дождешься, сами местные нифига руками делать не умеют/не хотят, за любую мелочь минимальный вызов 150 долларов.
У знакомого дом в Стейтен Айленде, ребенок накидал баунти в туалет, вызвали человека - 300 долларов за 3 минуты работы.
Да, это надо вэн купить, инструмент.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:18

  akurt написав:Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.
Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.
Это очень очень очень скромно.


это самая стартовая работа.
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