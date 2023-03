Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 469470471472 Додано: Нед 12 бер, 2023 21:47 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: BIGor написав: akurt написав:

Мне понравился ваш комментарий: он заставляет людей задуматься о том, чем они занимались и «на что» (правильнее «на кого») учились. И на что (правильнее «на кого») будут учиться их дети.



Ну и не все просто в этом мире: казалось бы, ну какой то там банк в США вдруг ни с того ни с сего «умер».

А все непросто: там 200 миллиардов долларов как бы было…

С понедельника 13 - надо же какое число - ни одна фирма/учреждение в Калифорнии и не только в Калифорнии - не сможет оплатить ни один счет…

Уже с пятницы ничего не работает, все пытаются вывести средства - а нету средств…

Все непросто в наше трудное - невообразимо трудное - время…

Фірми які зачепило (тримали там гроші), не такі великі суми, зі списку знаю Rocket Lab і Roblox (гра в мобілках для дітей)

1. Circle: $3.3 billion

2. Roku: $487 million

3. BlockFi: $227 million

4. Roblox: $150 million

5. Ginkgo Bio: $74 million

6. iRhythm: $55 million

7. Rocket Lab: $38 million

8. Sangamo Therapeutics: $34 million

9. Lending Club: $21 million

10. Payoneer: $20 million

Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.

Я чув краєм вуха, що 87% вкладів було застраховано.

А банк пішов, бо хтось вирішив вивести кошти з рахунків, і цей хтось був не один (може то така фінатака від лаптєногих/дракононароджених)

Тільки чверть застраховано. Більшість грошей було всяких криптостартапів

Додано: Нед 12 бер, 2023 22:41 Насправді: 250 000$ - межа відшкодування від держави.



І ще для довідки:

А) «гавкнулося» 200 мільярдів $.

А США запланували допомогу Україні на весь 2024 в сумі 4…

Б) ніякої криптовалюти. Вони більшість короткострокових вкладів вклали в довгострокові інвестиції на 3-4 роки, які спочатку мали принести прибуток, але виявилися сильно збитковими через те, що федеральний уряд постійно піднімає базову ставку по кредиту.

Додано: Нед 12 бер, 2023 23:06

Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата? Спасибо, понятно.Фудстемпы - это от штата, страховка - возможно, в другом штате тоже была-бы, но не факт. Пособие - федеральное или от штата?

Видимо, федеральное - от IRC. Видимо, федеральное - от IRC.



да, это федеральное.

Додано: Нед 12 бер, 2023 23:14



Если провести аналогию с рыбалкой, то работа/бизнес в Украине - это пойти на пруд с удочкой, где еле втиснешься между такими-же рыбаками, которые тягают мелочь после того, как единицы вытянут почти все сетями.

Работа/бизнес в США - это океанская рыбалка. Кто-то с пирса спиннингами тягает (наемные работники на не очень высокой зп, но для Украины это очень неплохо), кто-то с лодки (хорошо оплачиваемый наемный работник или мелкий бизнес), кто-то на яхте выходит (высоко оплачиваемые наемные работники и средний бизнес). А кто-то на сейнере (крупный бизнес).

Большинство эмигрантов начинает с самого простого, постепенно улучшая свои возможности.

МНогие со временем доходят до уровня "лодка", некоторые до уровня "яхта".

Дети, которых привезли в США или родились, практически гарантированно попадают в лодку с хорошими перспективами на яхту.

Люблю видосики смотреть про хендименов в Америке и окуеваю, когда он за несколько часов работы получает месячную ЗП в Украине🤦‍♂️

Да, это нормально.

В небольших небедных городках хендимены за один выезд берут дневную зарплату среднего уровня.

Я ездил к друзьям в НДЖ, в гости. У них там был хендимен местный, не смог кое что сделать. Я сделал. Еще повесил оконный кондей U-shaped , и всяких мелочей.

Они в восторге были, говорят, переезжай к нам в городок, тут несколько хендименов, их фиг дождешься, сами местные нифига руками делать не умеют/не хотят, за любую мелочь минимальный вызов 150 долларов.

У знакомого дом в Стейтен Айленде, ребенок накидал баунти в туалет, вызвали человека - 300 долларов за 3 минуты работы.

Додано: Нед 12 бер, 2023 23:18 akurt написав: Bolt! Посмотрите последнее видео от Виталия Мирошниченко, который года 4 прожил в Польше, получил депортацию и сейчас живет в Сакраменто с семьей: пашет как папа Карло, и еле-еле за неделю заработал 1200$ минус 100 $ на бензин ушло.

Я так прикинул, що ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.

Это очень очень очень скромно.

Я так прикинул, что ему в день остаётся на пропитание семьи не более 80$.

Повідомлень: 14313 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7536 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 10:02 CUAET - тимчасово перекантуватися в Канаді CUAET це не еміграція і навіть не біженство.

Це гостьова віза з правом роботи на певний період.

При цьому потрібно пройти медогляд.

Основній масі людей доведеться покинути Канаду.

І вишенька на торт: у січні цього року у Канаді прийняли закон, згідно якого іноземцям заборонено купувати нерухомість.



Before starting a trip to Canada, a Ukrainian must obtain an entry permit. The country has developed a special program called “Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET)”, which allows:

• live in the country for up to 3 years;

• to work;

• get access to medicine and education.

We draw your attention to the fact that the CUAET program is intended for Ukrainians who will move to Canada temporarily, and then return to their homeland when it is safe to do so. CUAET is not a refugee, because in Canada, refugee status can be obtained only if a person in the Motherland experiences discrimination on political, religious, sexual or racial grounds and there is a threat to his life. flyman

Додано: Пон 13 бер, 2023 11:02 Флайман нарешті прокинувся та дізнався про те, що всі люди знали ше рік тому.

Хоч «в свинячий голос» але теж добре.

Повідомлень: 7439 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2997 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 11:03 Ну ось всі так хвилювалися, а все просто…

Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank

ПОНЕДІЛОК, 13 БЕРЕЗНЯ 2023, 10:40 - ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА

У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC викупив за 1 фунт місцеву "дочку" банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

Про це повідомляє Financial Times.

HSBC за одну ніч став провідним претендентом на купівлю SVB UK, заплативши за банк символічний 1 фунт.

Головний виконавчий директор Ноель Квінн брав участь у переговорах з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, який наразі перебуває в США на переговорах з питань оборони. akurt

