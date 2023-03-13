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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07

  akurt написав:Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли.

Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48

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Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
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