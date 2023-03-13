Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07
Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48
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Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.
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