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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07

  akurt написав:Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли.

Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48

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Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500
beee
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:58

  beee написав:Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500

Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться.
По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает.
https://youtu.be/i89fZVy6Yrg
Пы. Сы. Там пару серий назад было как этого невкамера более ранние мигранты с рашки развели. Типа взял в аренду квартиру у чувака которого уже за неуплату выселяли (узнал через две недели после заселения). Так тот с него 4,5 куе срубил, двухмесячная аренда +залог. Причём даже какие-то бумажки подписали, как выяснилось позже, левые.Вродк будет пробовать судиться. Но шансы минимальны.
Bolt
 
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