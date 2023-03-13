RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07

  akurt написав:Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли.

Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48

Last news:
Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7441
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 17.12.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:58

  beee написав:Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500

Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться.
По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает.
https://youtu.be/i89fZVy6Yrg
Пы. Сы. Там пару серий назад было как этого невкамера более ранние мигранты с рашки развели. Типа взял в аренду квартиру у чувака которого уже за неуплату выселяли (узнал через две недели после заселения). Так тот с него 4,5 куе срубил, двухмесячная аренда +залог. Причём даже какие-то бумажки подписали, как выяснилось позже, левые.Вродк будет пробовать судиться. Но шансы минимальны.
Bolt
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21

басня «муха и филлипинка»

  stm написав:
  Hotab написав:
  stm написав:flyman Филипиночка и рейтиги :lol:

Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.
И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»

Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.

Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие ))))


- Девушка, вам нужен богатый и щедрый мужчина?
- О, да, конечно…
- Извините, что занял у вас время…
:roll:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:33

  akurt написав:Last news:
Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.

Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.
Denik
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 23.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 470471472473
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.