Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07
Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:48
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Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.
Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:58
Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться.
По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает.
Пы. Сы. Там пару серий назад было как этого невкамера более ранние мигранты с рашки развели. Типа взял в аренду квартиру у чувака которого уже за неуплату выселяли (узнал через две недели после заселения). Так тот с него 4,5 куе срубил, двухмесячная аренда +залог. Причём даже какие-то бумажки подписали, как выяснилось позже, левые.Вродк будет пробовать судиться. Но шансы минимальны.
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21
басня «муха и филлипинка»
- Девушка, вам нужен богатый и щедрый мужчина?
- О, да, конечно…
- Извините, что занял у вас время…
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:33
Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.
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