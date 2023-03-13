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akurt написав:Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли.
Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра.
Last news: Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.
Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!» Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
beee написав:Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500
Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться. По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает. https://youtu.be/i89fZVy6Yrg Пы. Сы. Там пару серий назад было как этого невкамера более ранние мигранты с рашки развели. Типа взял в аренду квартиру у чувака которого уже за неуплату выселяли (узнал через две недели после заселения). Так тот с него 4,5 куе срубил, двухмесячная аренда +залог. Причём даже какие-то бумажки подписали, как выяснилось позже, левые.Вродк будет пробовать судиться. Но шансы минимальны.
akurt написав:Last news: Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.
Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!» Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.