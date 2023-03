Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 471472473474> Додано: Пон 13 бер, 2023 12:07 akurt написав: Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли. Есть версия, что там народ заработал ранее супершальные деньги на крипте, ВОВРЕМЯ из нее вышел, и вложился в стартапы, из которых теоретически - если «выстрелит» хоть 1 из 10-ти , можно было получить 100% прибыли.

Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра. Вопрос кто вышел и как страховым, которые и в теории 100% не имеют, а должны вернуть всем кто не выскочил. И как раз думаю без Трампа не обошлось. Красиво запустить банкопад перед выборами - его игра. stm

Last news:

Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.



Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»

Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи. akurt

Re: Еміграція, заробітчанство Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500 beee

beee написав: Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500 Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500

Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться.

По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает.

https://youtu.be/i89fZVy6Yrg

Смотрю канал ПГlive. Там чувак больше плиточник, чем хендимен.Съепнул в Штаты с Казахстана несколько лет назад. Он взял себе на подсобку русского перебравшегося из Мексики(в рашке 15 лет отделочником работал) . Дык в наставлениях было с качеством особо не заморачиваться.По сравнению с америкосами все одна намного лучше делает.Пы. Сы. Там пару серий назад было как этого невкамера более ранние мигранты с рашки развели. Типа взял в аренду квартиру у чувака которого уже за неуплату выселяли (узнал через две недели после заселения). Так тот с него 4,5 куе срубил, двухмесячная аренда +залог. Причём даже какие-то бумажки подписали, как выяснилось позже, левые.Вродк будет пробовать судиться. Но шансы минимальны. Bolt

Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.

И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»



Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого. Филиппинка тоже чтоб с уцененки надо. Чтоб много от 140 не отъела, не открасила и не отодела.И воду в баклахи для своего душа сама наливала и ставила на солнце. «У нищих слуг нету!»Если за оральные ласки филиппинка попросит дороже, чем 200 песо, то флуман может и сам. Слишком дорого.

Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие )))) Ясен пень, и, что б до 25 как у ДиКаприо ))) Рейтинги они такие ))))



- Девушка, вам нужен богатый и щедрый мужчина?

- О, да, конечно…

- Извините, что занял у вас время…

- Девушка, вам нужен богатый и щедрый мужчина?- О, да, конечно…- Извините, что занял у вас время… Hotab

Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами. Denik

тема заробітчанства а не еміграції цікавіша в ту ж Польщу



тема заробітчанства а не еміграції цікавіша в ту ж Польщу

не прокинувся, а акурт підняв хайп, що мені стало аж цікаво, що там за лафа така, що вчепилися як воші кожуха тої Канади flyman

флер відшила, то тепер до стм клеїшся (у флер коханий на 9 років молодший, хотаб ще й застарий) flyman

У Вас вже дуже багато якорів для еміграції, навіть в Польщу. Нерухоме майно, вік, 1850. Якщо плануєте щось робити - треба починати вже зараз. BIGor

flyman написав: тема заробітчанства а не еміграції цікавіша в ту ж Польщу

не прокинувся, а акурт підняв хайп, що мені стало аж цікаво, що там за лафа така, що вчепилися як воші кожуха тої Канади

не прокинувся, а акурт підняв хайп, що мені стало аж цікаво, що там за лафа така, що вчепилися як воші кожуха тої Канади тема заробітчанства а не еміграції цікавішане прокинувся, а акурт підняв хайп, що мені стало аж цікаво, що там за лафа така, що вчепилися як воші кожуха тої Канади

Ех, заробітки... Які там заробітки... Польща декого так на давніх заробітках обпекла, що вперше ось зараз - за багато років - згадують її після втечі...

BIGor написав: Якщо плануєте щось робити - треба починати вже зараз. Якщо плануєте щось робити - треба починати вже зараз.

Ех, заробітки... Які там заробітки... Польща декого так на давніх заробітках обпекла, що вперше ось зараз - за багато років - згадують її після втечі...Це Ви, мабуть, натякаєте, щоби флайман відновив свій давній - початку 21 сторіччя - проєкт створення робота, який буде приносити гроші прямо в хату? akurt

