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akurt написав:Last news: Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.
Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!» Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.
Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.
А яка реакція? Вже Байден заявив, що фінансова система стабільна...
Всі заспокоїлися: там була проблема не стільки з грошима - у людей гроші і кури вже не клюють - не знають куди і діти - а у здійснені поточних платежів - за оренду, зарплатню і таке інше... ось саме про це - про "технічні питання" хвилювалися... Їх врегулювали. Але всі пам"ятають в США чисто українське: "Тихою є українська ніч, але сало треба переховати..." То потихеньку все ж виводять гроші в більш потужні банки...
P.S. Стабільність банківської системи США - то стабільність України. Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!). Так що вболіваємо, хвилюємося, сподіваємося, хрестимося...
beee написав:Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500
На 100 долларов не будет проблем. 100 долларов, вернее 120 минимум, это приехал посмотреть. У меня соседка захлопнула дверь, вызвала чувака из Локсмита, тот за 2 минуты пластиком отжал защелку, взял 150 долларов и уехал. Через несколько месяцев эта бабка упала и не могла встать, орала - звала на помощь, вызвали опять того-же чувака. А у нее 3 малтилока стоят, причем один безумнокрутой. И все закрыты. Он начал высверливать, она начала орать, что ее грабят, наверное вызвала полицию, приехала полиция и скорая, на месте им объяснили, что она не может встать и звала на помощь, они сказали продолжать "вскрытие", бабка опять орет, опять, наверное вызвала полицию - приехал еще наряд, короче, 2 замка спец смог высверлить, но третий так и не дался. Приехали пожарные, все расступились. На открытие любой двери у пожарных уходит секунд 5, но двери после этого хана. Они провозились минут 7 на последнем замке, дверь и рама - гаплык. Чувак взял 400 долларов, хозяйкины дети потом заменили дверь - это им стало в почти 2200 баксов. Ну и 3 замка, общей стоимостью долларов в 600-700 на мусор ушли.
akurt написав:Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).
Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.
В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?
да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач