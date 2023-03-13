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#<1 ... 471472473474 Додано: Пон 13 бер, 2023 19:15 Denik написав: akurt написав: Last news:

Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.



Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»

Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи. Last news:Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.

Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами. Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.

Вже пішла реакція:

Signature bank(в основному криптою займалися) :

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,29 ... 3-L.2.maly Вже пішла реакція:Signature bank(в основному криптою займалися) : Bolt Повідомлень: 1688 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 19:24 А яка реакція?

Вже Байден заявив, що фінансова система стабільна...



Всі заспокоїлися: там була проблема не стільки з грошима - у людей гроші і кури вже не клюють - не знають куди і діти - а у здійснені поточних платежів - за оренду, зарплатню і таке інше... ось саме про це - про "технічні питання" хвилювалися... Їх врегулювали.

Але всі пам"ятають в США чисто українське: "Тихою є українська ніч, але сало треба переховати..."

То потихеньку все ж виводять гроші в більш потужні банки...



P.S. Стабільність банківської системи США - то стабільність України.

Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Так що вболіваємо, хвилюємося, сподіваємося, хрестимося... akurt

Повідомлень: 7443 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3000 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 20:04 beee написав: Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500 Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500



На 100 долларов не будет проблем.

100 долларов, вернее 120 минимум, это приехал посмотреть.

У меня соседка захлопнула дверь, вызвала чувака из Локсмита, тот за 2 минуты пластиком отжал защелку, взял 150 долларов и уехал.

Через несколько месяцев эта бабка упала и не могла встать, орала - звала на помощь, вызвали опять того-же чувака. А у нее 3 малтилока стоят, причем один безумнокрутой. И все закрыты. Он начал высверливать, она начала орать, что ее грабят, наверное вызвала полицию, приехала полиция и скорая, на месте им объяснили, что она не может встать и звала на помощь, они сказали продолжать "вскрытие", бабка опять орет, опять, наверное вызвала полицию - приехал еще наряд, короче, 2 замка спец смог высверлить, но третий так и не дался.

Приехали пожарные, все расступились.

На открытие любой двери у пожарных уходит секунд 5, но двери после этого хана.

Они провозились минут 7 на последнем замке, дверь и рама - гаплык.

Чувак взял 400 долларов, хозяйкины дети потом заменили дверь - это им стало в почти 2200 баксов. Ну и 3 замка, общей стоимостью долларов в 600-700 на мусор ушли. На 100 долларов не будет проблем.100 долларов, вернее 120 минимум, это приехал посмотреть.У меня соседка захлопнула дверь, вызвала чувака из Локсмита, тот за 2 минуты пластиком отжал защелку, взял 150 долларов и уехал.Через несколько месяцев эта бабка упала и не могла встать, орала - звала на помощь, вызвали опять того-же чувака. А у нее 3 малтилока стоят, причем один безумнокрутой. И все закрыты. Он начал высверливать, она начала орать, что ее грабят, наверное вызвала полицию, приехала полиция и скорая, на месте им объяснили, что она не может встать и звала на помощь, они сказали продолжать "вскрытие", бабка опять орет, опять, наверное вызвала полицию - приехал еще наряд, короче, 2 замка спец смог высверлить, но третий так и не дался.Приехали пожарные, все расступились.На открытие любой двери у пожарных уходит секунд 5, но двери после этого хана.Они провозились минут 7 на последнем замке, дверь и рама - гаплык.Чувак взял 400 долларов, хозяйкины дети потом заменили дверь - это им стало в почти 2200 баксов. Ну и 3 замка, общей стоимостью долларов в 600-700 на мусор ушли. rjkz

Повідомлень: 14317 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7536 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 20:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!). Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо. Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо. Denik Повідомлень: 1913 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 20:29 Denik написав: akurt написав: Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!). Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо. Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.

В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством? В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством? flyman

Повідомлень: 31026 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1469 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40 flyman написав: Denik написав: akurt написав: Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!). Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо. Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.

В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством? В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?

да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач BIGor

Повідомлень: 7365 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1115 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 471472473474 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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