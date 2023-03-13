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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:15

  Denik написав:
  akurt написав:Last news:
Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Класика: «В кого гроші були - в того вони і будуть!»
Заявивши, що за його вказівками старанно працювали над вирішенням проблем у Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank на вихідних, президент Байден висловив своє задоволення швидким вирішенням рішення, яке захищає американських працівників і малий бізнес і забезпечує безпеку фінансової системи.

Це ж іще не кінець. Бо можлива ланцюгова реакція. А скоріше нагадує рішення воєнного часу, таке як націоналізація того ж Укргазбанку, бо націоналізація Приватбанку була більшою за масштабами.

Вже пішла реакція:
Signature bank(в основному криптою займалися) :
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,29 ... 3-L.2.maly
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:24

А яка реакція?
Вже Байден заявив, що фінансова система стабільна...

Всі заспокоїлися: там була проблема не стільки з грошима - у людей гроші і кури вже не клюють - не знають куди і діти - а у здійснені поточних платежів - за оренду, зарплатню і таке інше... ось саме про це - про "технічні питання" хвилювалися... Їх врегулювали.
Але всі пам"ятають в США чисто українське: "Тихою є українська ніч, але сало треба переховати..."
То потихеньку все ж виводять гроші в більш потужні банки...

P.S. Стабільність банківської системи США - то стабільність України.
Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).
Так що вболіваємо, хвилюємося, сподіваємося, хрестимося...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:04

  beee написав:Факапы у хендименов не забудьте глянуть. Работа на 100 долларов, может обернуться в переделку на 500


На 100 долларов не будет проблем.
100 долларов, вернее 120 минимум, это приехал посмотреть.
У меня соседка захлопнула дверь, вызвала чувака из Локсмита, тот за 2 минуты пластиком отжал защелку, взял 150 долларов и уехал.
Через несколько месяцев эта бабка упала и не могла встать, орала - звала на помощь, вызвали опять того-же чувака. А у нее 3 малтилока стоят, причем один безумнокрутой. И все закрыты. Он начал высверливать, она начала орать, что ее грабят, наверное вызвала полицию, приехала полиция и скорая, на месте им объяснили, что она не может встать и звала на помощь, они сказали продолжать "вскрытие", бабка опять орет, опять, наверное вызвала полицию - приехал еще наряд, короче, 2 замка спец смог высверлить, но третий так и не дался.
Приехали пожарные, все расступились.
На открытие любой двери у пожарных уходит секунд 5, но двери после этого хана.
Они провозились минут 7 на последнем замке, дверь и рама - гаплык.
Чувак взял 400 долларов, хозяйкины дети потом заменили дверь - это им стало в почти 2200 баксов. Ну и 3 замка, общей стоимостью долларов в 600-700 на мусор ушли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:29

  Denik написав:
  akurt написав:Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.

В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40

  flyman написав:
  Denik написав:
  akurt написав:Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.

В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?

да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:25

Вот тут разжевали,может кому интересно будет

http://ru.investing.com/analysis/article-200301482
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:46

  Чукча2 написав:Вот тут разжевали,может кому интересно будет

http://ru.investing.com/analysis/article-200301482

Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.
stm
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