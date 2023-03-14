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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40
flyman написав: Denik написав: akurt написав:
Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).
Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.
В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?
да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:25
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:46
Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 07:52
stm написав:
Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.
Не нормально и при чем.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:38
Паша в тяжелой ситуации, как на наковальне, да еще перед выборами.
С одно стороны, спасать банки, хайтек и крипто пузыри, заливая все щедро с ведра.
С другой стороны - инфляция, которая оказалась липкой, как жвачка к ноге.
Надо было раньше ставку плавно поднимать, а не газ в пол и будь что будет.
А будет дальше интнресно.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 15:03
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