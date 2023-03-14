|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40
flyman написав: Denik написав: akurt написав:
Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).
Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.
В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?
да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7367
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:25
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2045
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:46
Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3671
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 07:52
stm написав:
Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.
Не нормально и при чем.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4180
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:38
Паша в тяжелой ситуации, как на наковальне, да еще перед выборами.
С одно стороны, спасать банки, хайтек и крипто пузыри, заливая все щедро с ведра.
С другой стороны - инфляция, которая оказалась липкой, как жвачка к ноге.
Надо было раньше ставку плавно поднимать, а не газ в пол и будь что будет.
А будет дальше интнресно.
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2045
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:03
з шостої хвилини
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31038
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 2627 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:22
flyman написав:
з шостої хвилини
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:34
Bolt написав:
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3671
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 16:49
stm написав: Bolt написав:
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:03
Bolt написав: stm написав: Bolt написав:
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.
У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3671
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|