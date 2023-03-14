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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 472473474475> Додано: Пон 13 бер, 2023 20:40 flyman написав: Denik написав: akurt написав: Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!). Нагадаю: в тому банку ніби-то зависло 197 мільярдів доларів, а вся допомога Україні на 2024 (!!!) рік запланована в обсязі 4 (чотири!!!).

Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо. Допомога Україні десь 40 млрд на рік. 4 млрд доларів це трохи більше за 1 млн некерованих снарядів і всьо.

В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством? В криптошитбанкопаді уже згоріло більше 500 ярдів нікомунепотрібних, цікаво ФРС далі буде "боротися з інфляцією", яку само сотворило ковідним безумством?

да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач да ладно згоріли, їх там не було. Скільки було історій про те як якісь кріптомільярдери хваляться що в них мільярди доларів статки, правда в якихось шит-коїнах які нікому нафіг не потрібні. Я теж можу нарізати собі грошей з монополії - все багач BIGor

Повідомлень: 7367 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 22:25



http://ru.investing.com/analysis/article-200301482 Вот тут разжевали,может кому интересно будет Чукча2

Повідомлень: 2045 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 22:46 Чукча2 написав: Вот тут разжевали,может кому интересно будет



http://ru.investing.com/analysis/article-200301482 Вот тут разжевали,может кому интересно будет

Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0. Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0. stm

Повідомлень: 3671 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 07:52 stm написав: Чукча2 написав: Вот тут разжевали,может кому интересно будет



http://ru.investing.com/analysis/article-200301482 Вот тут разжевали,может кому интересно будет

Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0. Этот ресурс уже год как не интересен. Если процедура банкротства предполагает копать биржевые манипуляции банка, то чуть позже кому-то прижмут яйки. У банков риск-менеджмент настроен нормально и облигации тут не при чём. Ставки по депо там минусовые были в период облигаций под 0.



Не нормально и при чем. Не нормально и при чем. adeges Повідомлень: 4180 З нами з: 14.03.06 Подякував: 358 раз. Подякували: 912 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 09:38 Паша в тяжелой ситуации, как на наковальне, да еще перед выборами.



С одно стороны, спасать банки, хайтек и крипто пузыри, заливая все щедро с ведра.



С другой стороны - инфляция, которая оказалась липкой, как жвачка к ноге.



Надо было раньше ставку плавно поднимать, а не газ в пол и будь что будет.



А будет дальше интнресно. Чукча2

Повідомлень: 2045 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 15:03 Re: Еміграція, заробітчанство з шостої хвилини

flyman

Повідомлень: 31038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1469 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 16:22 flyman написав: з шостої хвилини

з шостої хвилини

Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Bolt Повідомлень: 1690 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 16:34 Bolt написав: Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎

Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый

Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждыйКак, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском stm

Повідомлень: 3671 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 16:49 stm написав: Bolt написав: Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎

Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый

Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждыйКак, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века? Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века? Bolt Повідомлень: 1690 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 17:03 Bolt написав: stm написав: Bolt написав: Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎

Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый

Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждыйКак, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века? Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?

Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.

У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё... Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё... stm

Повідомлень: 3671 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 472473474475> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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