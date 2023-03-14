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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:42

  Bolt написав:
  stm написав:
  Bolt написав:Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎

Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый :)
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском ;)

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?

Він розказував що у 12 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:48

  stm написав:
  Bolt написав:
  stm написав:Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый :)
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском ;)

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?

Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.
У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё...

Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах (щось наподобіє Леся Д.).
Це вже інший рівень. Не всім дано.
Так і запишем. Не митець, а полуП, 1:2. Добре що не дубль-пусто, як любить виражовуватися акурт.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:12

Раджу "виражовуватися" в іншому місці.
Митець мови... фінансів, еміграції, заробітчанства та КРЖН...
Хай Бог милує...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:20

  flyman написав:Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.

* Читать "испражняется"
antey1969
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