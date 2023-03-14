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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:42
Bolt написав: stm написав: Bolt написав:
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
Він розказував що у 12 років.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:48
stm написав: Bolt написав: stm написав:
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.
У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё...
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах (щось наподобіє Леся Д.).
Це вже інший рівень. Не всім дано.
Так і запишем. Не митець, а полуП, 1:2. Добре що не дубль-пусто, як любить виражовуватися акурт.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:12
Раджу "виражовуватися" в іншому місці.
Митець мови... фінансів, еміграції, заробітчанства та КРЖН...
Хай Бог милує...
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:20
flyman написав:
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:25
vitaliian написав: flyman написав:
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
* Читать "испражняется"
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