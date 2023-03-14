Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 473474475476> Додано: Вів 14 бер, 2023 17:42 Bolt написав: stm написав: Bolt написав: Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎 Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎

Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый

Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждыйКак, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века? Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?

Він розказував що у 12 років. Він розказував що у 12 років. BIGor

Повідомлень: 7367 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 17:48 stm написав: Bolt написав: stm написав: Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый

Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждыйКак, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском

Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века? Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?

Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.

У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё... Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё...

Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах (щось наподобіє Леся Д.).

Це вже інший рівень. Не всім дано.

Так і запишем. Не митець, а полуП, 1:2. Добре що не дубль-пусто, як любить виражовуватися акурт. Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах (щось наподобіє Леся Д.).Це вже інший рівень. Не всім дано.Так і запишем. Не митець, а полуП, 1:2. Добре що не дубль-пусто, як любить виражовуватися акурт. flyman

Повідомлень: 31053 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1470 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 18:12 Раджу "виражовуватися" в іншому місці.

Митець мови... фінансів, еміграції, заробітчанства та КРЖН...

Хай Бог милує... akurt

Повідомлень: 7444 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3002 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 18:20 flyman написав: Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы. я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы. vitaliian

Повідомлень: 17181 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 18:25 vitaliian написав: flyman написав: Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы. я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.

* Читать "испражняется" * Читать "испражняется" antey1969 1

Повідомлень: 11793 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 20:05 antey1969 написав: vitaliian написав: flyman написав: Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы. я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.

* Читать "испражняется" * Читать "испражняется"

бачу підтягнулася ковбасна гвардія із бабкєнбурга.

В яку ціну алєманьске піво на розлив?

Воблу додають? Чи тільки котячі сосіскі за 10 пфенігів штука? бачу підтягнулася ковбасна гвардія із бабкєнбурга.В яку ціну алєманьске піво на розлив?Воблу додають? Чи тільки котячі сосіскі за 10 пфенігів штука? flyman

Повідомлень: 31053 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1470 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 20:33 flyman

Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.

Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя? antey1969 1

Повідомлень: 11793 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 20:43 antey1969 написав: flyman

Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.

Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя? Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?

Я би на вашому місці переймався хохдойче.

Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.



з.і.

ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис. Я би на вашому місці переймався хохдойче.Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.з.і.ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис. flyman

Повідомлень: 31053 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1470 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 21:07 flyman написав: antey1969 написав: flyman

Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.

Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя? Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?

Я би на вашому місці переймався хохдойче.

Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.



з.і.

ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис. Я би на вашому місці переймався хохдойче.Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.з.і.ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис.

Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.

Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.

Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая. Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая. antey1969 1

Повідомлень: 11793 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:04 antey1969 написав: flyman написав: antey1969 написав: flyman

Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.

Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя? Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?

Я би на вашому місці переймався хохдойче.

Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.



з.і.

ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис. Я би на вашому місці переймався хохдойче.Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.з.і.ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис.

Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.

Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.

Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая. Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая.

Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи. Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи. flyman

Повідомлень: 31053 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1470 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 473474475476> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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