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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:42
Bolt написав: stm написав: Bolt написав:
Колись чув на рахунок Канади(стосувалось працевлаштування) :,, Просто в Україні знаєш, хто чий Кум, сват, брат, а в Канаді нє. 😎
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
Він розказував що у 12 років.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:48
stm написав: Bolt написав: stm написав:
Канада состоит из 186 национальностей. Одна из немногих стран в мире, где не чувствуешь себя одиноким понаехом. Там понаех каждый
Как, пример, этот ютубер. Спецом говорит на английском лучше, чем на родном суржиковом украинском
Когда он емигрировал? Или он наследник предков, которые свалили в Канаду с Украины ещё в начале прошлого века?
Ещё раз у чувака достаточно эмоционально вышло подражать грамотной речи канадского-английского, канадский-украинский опять же не суржик, им сложно склонять слова, ударения, но речь построена грамотно.
У Вас, кстати, я суржика не замечаю. Этим грешит Флай. И тут у меня вопрос, что это даёт, кроме внутреннего надрачивания типа "все считают меня полудурком, а я вон какой гений, просто стебусь". Потому как если добрая половина не понимает что это стёб то человек просто полудурок в обществе и всё...
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах (щось наподобіє Леся Д.).
Це вже інший рівень. Не всім дано.
Так і запишем. Не митець, а полуП, 1:2. Добре що не дубль-пусто, як любить виражовуватися акурт.
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flyman
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:12
Раджу "виражовуватися" в іншому місці.
Митець мови... фінансів, еміграції, заробітчанства та КРЖН...
Хай Бог милує...
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:20
flyman написав:
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
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vitaliian
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:25
vitaliian написав: flyman написав:
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:05
antey1969 написав: vitaliian написав: flyman написав:
Флай не грішить, а упражняється в рєчєвих оборотах
я думал это какой то уникальный сельский диалект, который ты несешь в массы. У вас с долярчиком две диаметрально разные мовы.
* Читать "испражняется"
бачу підтягнулася ковбасна гвардія із бабкєнбурга.
В яку ціну алєманьске піво на розлив?
Воблу додають? Чи тільки котячі сосіскі за 10 пфенігів штука?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:33
flyman
Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.
Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?
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antey1969
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:43
antey1969 написав:flyman
Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.
Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?
Я би на вашому місці переймався хохдойче.
Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.
з.і.
ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:07
flyman написав: antey1969 написав:flyman
Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.
Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?
Я би на вашому місці переймався хохдойче.
Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.
з.і.
ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис.
Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.
Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.
Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:04
antey1969 написав: flyman написав: antey1969 написав:flyman
Никогда не понимал людей, умышленно коверкающих язык. И без разницы какой язык.
Неужели вы так не уважаете украинский, что выделываете с ним такие кренделя?
Я би на вашому місці переймався хохдойче.
Потім перейдете на місцеві акценти, бо в швабії шпарять на швабському, баєри на баварському, і тільки бранденбургери більш-менш мовою Гьєте.
з.і.
ніколи не розумів грамар-наці, які думають що вони носії мови (якої саме?), це при тому що правопис постійно мудрагелі змінюють так що самі вже не вміють в правопис.
Стараюсь говорить по возможности правильно. Но как и любой немутершпрахер, делаю много ошибок.
Реально, неудобно перед собеседниками, и отлично понимаю, что никогда не смогу говорить на их уровне.
Вы же украинский умышленно коверкаете, типа самореализация такая.
Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
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