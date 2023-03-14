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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 бер, 2023 22:16
flyman написав:
Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському.
Востаннє редагувалось stm
в Вів 14 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:23
stm написав: flyman написав:
Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.
А останній це хто?)
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gonchik74
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:27
gonchik74 написав: stm написав: flyman написав:
Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.
А останній це хто?)
Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
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Faceless
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:49
Faceless написав:
Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.
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flyman
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