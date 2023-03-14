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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:16

  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському.
Востаннє редагувалось stm в Вів 14 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:23

  stm написав:
  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:27

Re: Еміграція, заробітчанство

gonchik74 написав:
  stm написав:
  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?)


Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:28

  gonchik74 написав:А останній це хто?)

Давайте ещё набросайте что подправить, я буду как Акурт править 25 ошибок и играть в игру что пост был девственно чист ))) и ведь сыграла эмоция написать это? Удивите меня и скажите что реально не поняли о ком речь ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:49

  Faceless написав:Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить

Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.
flyman
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  #<1 ... 473474475476
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