Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 473474475476 Додано: Вів 14 бер, 2023 22:16 flyman написав: Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи. Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському. Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському. Востаннє редагувалось stm в Вів 14 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3673 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:23 stm написав: flyman написав: Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи. Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому. Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?) А останній це хто?) gonchik74

Повідомлень: 195 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:27 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: stm написав: flyman написав: Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи. Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому. Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?) А останній це хто?)



Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить Faceless

Модератор Повідомлень: 32772 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7694 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:28 gonchik74 написав: А останній це хто?) А останній це хто?)

Давайте ещё набросайте что подправить, я буду как Акурт править 25 ошибок и играть в игру что пост был девственно чист ))) и ведь сыграла эмоция написать это? Удивите меня и скажите что реально не поняли о ком речь Давайте ещё набросайте что подправить, я буду как Акурт править 25 ошибок и играть в игру что пост был девственно чист ))) и ведь сыграла эмоция написать это? Удивите меня и скажите что реально не поняли о ком речь stm

Повідомлень: 3673 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:49 Faceless написав: Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить

Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор. Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор. flyman

Заблокований Повідомлень: 31051 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1470 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 00:47 flyman написав: Faceless написав: Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить

Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор. Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.

Як митцю прожити тепер? Кого плагіатити, якщо оригінал несе хрест за всіх нас?? За гріхи наші.

Але , як будь-якого сина божого, амністія обов’язково на страсний тиждень у великий вівторок нагряне на муха великомученика. Амінь! Як митцю прожити тепер? Кого плагіатити, якщо оригінал несе хрест за всіх нас?? За гріхи наші.Але , як будь-якого сина божого, амністія обов’язково на страсний тиждень у великий вівторок нагряне на муха великомученика. Амінь! Hotab

Повідомлень: 8703 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1932 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 473474475476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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