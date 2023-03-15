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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:16

  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському.
Востаннє редагувалось stm в Вів 14 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:23

  stm написав:
  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:27

Re: Еміграція, заробітчанство

gonchik74 написав:
  stm написав:
  flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.

Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.

А останній це хто?)


Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:28

  gonchik74 написав:А останній це хто?)

Давайте ещё набросайте что подправить, я буду как Акурт править 25 ошибок и играть в игру что пост был девственно чист ))) и ведь сыграла эмоция написать это? Удивите меня и скажите что реально не поняли о ком речь ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:49

  Faceless написав:Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить

Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:47

  flyman написав:
  Faceless написав:Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить

Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.

Як митцю прожити тепер? Кого плагіатити, якщо оригінал несе хрест за всіх нас?? За гріхи наші.
Але , як будь-якого сина божого, амністія обов’язково на страсний тиждень у великий вівторок нагряне на муха великомученика. Амінь!
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 02:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Касательно перспектив окончания войны.
Я не знаю, что там республиканцы в США курят, но:
https://news.liga.net/politics/news/des ... nym-sporom
Это на данный момент кандидат номер раз от республиканцев, то есть, если таки демократы пролетят на президентских выборах, то от республиканцев будет Десантис или Трамп
https://news.liga.net/politics/news/tra ... res-evropy
В общем, или Украина закончит победой войну до конца 2024 года или ...ой (если будет Президент-республиканец).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 07:01

  rjkz написав:Касательно перспектив окончания войны.
Я не знаю, что там республиканцы в США курят, но:
https://news.liga.net/politics/news/des ... nym-sporom
Это на данный момент кандидат номер раз от республиканцев, то есть, если таки демократы пролетят на президентских выборах, то от республиканцев будет Десантис или Трамп
https://news.liga.net/politics/news/tra ... res-evropy
В общем, или Украина закончит победой войну до конца 2024 года или ...ой (если будет Президент-республиканец).

ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾
Bolt
 
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