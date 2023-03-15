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flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подерв'янському.
Востаннє редагувалось stm в Вів 14 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.
flyman написав:Вам там емігрантам не проводили навчання щодо діверсіті, інклузивності, расової, сексуальної та іншої приналежності. Що іншим вказувати на колір шкіри, мову, і т.п. це не є по-європейськи.
Флай, спокойно, Вам просто показали другую сторону медали. Со стороны даже самые неумные люди чувствуют эмоции. И когда спецом выглядят не очень не получая при этом бенефитов, то социум не принимает Вас. Смысл быть в кругу поклонников abibas и adadis? это аналогия как вы похоже подражаете Подеревлянскому.
А останній це хто?)
Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
Давайте ещё набросайте что подправить, я буду как Акурт править 25 ошибок и играть в игру что пост был девственно чист ))) и ведь сыграла эмоция написать это? Удивите меня и скажите что реально не поняли о ком речь
Faceless написав:Митець. Лесь Подерв'янський. Але навряд Флай його наслідує, ну або поганенько дуже виходить
Це ще хто кого наслідує. Він просто плагіатор.
Як митцю прожити тепер? Кого плагіатити, якщо оригінал несе хрест за всіх нас?? За гріхи наші. Але , як будь-якого сина божого, амністія обов’язково на страсний тиждень у великий вівторок нагряне на муха великомученика. Амінь!