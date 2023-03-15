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#<1 ... 474475476477 Додано: Сер 15 бер, 2023 14:26 Bolt написав: ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:

але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.



Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?



EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.

EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.



Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).

Прийом заявок до 26 березня.

Подати заявку можна тут https://educationusa.org.ua/events/educ ... -connects/ Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).Прийом заявок до 26 березня.Подати заявку можна тут akurt

Повідомлень: 7448 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3006 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 14:37 airmax78 написав: Bolt написав: ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов. Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто? Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто? Прораб Повідомлень: 720 З нами з: 02.03.19 Подякував: 532 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 14:56 airmax78 написав: Bolt написав: rjkz написав: Касательно перспектив окончания войны.

Я не знаю, что там республиканцы в США курят, но:

https://news.liga.net/politics/news/des ... nym-sporom

Это на данный момент кандидат номер раз от республиканцев, то есть, если таки демократы пролетят на президентских выборах, то от республиканцев будет Десантис или Трамп

https://news.liga.net/politics/news/tra ... res-evropy

В общем, или Украина закончит победой войну до конца 2024 года или ...ой (если будет Президент-республиканец). Касательно перспектив окончания войны.Я не знаю, что там республиканцы в США курят, но:Это на данный момент кандидат номер раз от республиканцев, то есть, если таки демократы пролетят на президентских выборах, то от республиканцев будет Десантис или ТрампВ общем, или Украина закончит победой войну до конца 2024 года или ...ой (если будет Президент-республиканец).

ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов. Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Наразі, щось не зауважив, щоб щось особливо адаптувалось. Якщо вважати адаптацією, щось більш серйозне, ніж купівля генератора за відсутності електрики. А право в тому, що не має попиту підкріплкного грошима.(Крім вояків і решти ІТшників коклети худнуть) Наразі, щось не зауважив, щоб щось особливо адаптувалось. Якщо вважати адаптацією, щось більш серйозне, ніж купівля генератора за відсутності електрики. А право в тому, що не має попиту підкріплкного грошима.(Крім вояків і решти ІТшників коклети худнуть) Bolt Повідомлень: 1693 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 14:59 akurt написав: Bolt написав: ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:

але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.



Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?



EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.

EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.



Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).

Прийом заявок до 26 березня.

Подати заявку можна тут https://educationusa.org.ua/events/educ ... -connects/ Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).Прийом заявок до 26 березня.Подати заявку можна тут

В чому підвох має бути?! В чому підвох має бути?! Bolt Повідомлень: 1693 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03 Прораб написав: airmax78 написав: Bolt написав: ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов. Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто? Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто?

Вже потрохи збираю речі. Вже потрохи збираю речі. airmax78 Повідомлень: 42033 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10 Bolt написав: В чому підвох має бути?! В чому підвох має бути?!

А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.

Був у них не один раз у справах.

Проблем тільки дві:

а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.

б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.

Тут є про що подумати з калькулятором в руках.



Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities

Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.

Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.

Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.

Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.

Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.

Разом мінімум 6 років.

Інших "підвохів" не бачу. А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.Був у них не один раз у справах.Проблем тільки дві:а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.Тут є про що подумати з калькулятором в руках.Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.Разом мінімум 6 років.Інших "підвохів" не бачу. akurt

Повідомлень: 7448 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3006 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 474475476477 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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