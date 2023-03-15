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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:26

  Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"

Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:
але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.

Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?

EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.
EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.

Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).
Прийом заявок до 26 березня.
Подати заявку можна тут https://educationusa.org.ua/events/educ ... -connects/
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:37

  airmax78 написав:
  Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:56

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:Касательно перспектив окончания войны.
Я не знаю, что там республиканцы в США курят, но:
https://news.liga.net/politics/news/des ... nym-sporom
Это на данный момент кандидат номер раз от республиканцев, то есть, если таки демократы пролетят на президентских выборах, то от республиканцев будет Десантис или Трамп
https://news.liga.net/politics/news/tra ... res-evropy
В общем, или Украина закончит победой войну до конца 2024 года или ...ой (если будет Президент-республиканец).

ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Наразі, щось не зауважив, щоб щось особливо адаптувалось. Якщо вважати адаптацією, щось більш серйозне, ніж купівля генератора за відсутності електрики. А право в тому, що не має попиту підкріплкного грошима.(Крім вояків і решти ІТшників коклети худнуть)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:59

  akurt написав:
  Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"

Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя:
але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.

Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?

EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул.
EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.

Приймають громадян України 15-17 років, які володіють англійською на рівні Intermediate / Upper-Intermediate (B1-B2).
Прийом заявок до 26 березня.
Подати заявку можна тут https://educationusa.org.ua/events/educ ... -connects/

В чому підвох має бути?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

  Прораб написав:
  airmax78 написав:
  Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто?

Вже потрохи збираю речі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10

  Bolt написав:В чому підвох має бути?!

А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.
Був у них не один раз у справах.
Проблем тільки дві:
а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.
б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.
Тут є про що подумати з калькулятором в руках.

Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.
https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities
Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.
Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.
Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.
Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.
Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.
Разом мінімум 6 років.
Інших "підвохів" не бачу.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:40

  akurt написав:
  Bolt написав:В чому підвох має бути?!

А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.
Був у них не один раз у справах.
Проблем тільки дві:
а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.
б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.
Тут є про що подумати з калькулятором в руках.

Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.
https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities
Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.
Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.
Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.
Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.
Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.
Разом мінімум 6 років.
Інших "підвохів" не бачу.

Дочитав до слів 15 тис $,ні то не для мене.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.
Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.
Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.
Разом витрати орієнтовно 255 000 доларів США.
Термін окупності великий - не менше 2-х років.

(60 000 + 15 000) * 4 = 300 000 тис.
Різниця між водієм/офіціантом та початково посадою з дипломом бакалавра не така вже і велика. Після податків - десь 20 тис. доларів на рік.
За 4 роки, поки вчитися на бакалавра колишній школяр, працюючи на простій роботі заробить ще десь 200 тис. доларів. Тобто різниця вже 500 тис.

Виходячи з поточної облікової ставки (4,75%) + страховка якась. Тільки відсотки з 500 тис - це 25 тис. доларів на рік.
Тобто чисто економічно вища освіта в США окупиться років за 20 при суттєвому кар'єрному зростанні...

Зате бензин дешевий...
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