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Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾
Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"
Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя: але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.
Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?
EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул. EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.
ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾
Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.
Наразі, щось не зауважив, щоб щось особливо адаптувалось. Якщо вважати адаптацією, щось більш серйозне, ніж купівля генератора за відсутності електрики. А право в тому, що не має попиту підкріплкного грошима.(Крім вояків і решти ІТшників коклети худнуть)
Bolt написав:ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾
Тут є варіанти із серії "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"
Є різні методи вкладання грошей для майбутнього щасливого життя: але немає нічого вигіднішого, ніж вкладати гроші в освіту дітей.
Хочете, щоби діти навчатися в американському закладі цього літа?
EducationUSA Ukraine оголошує набір учасників на програму EducationUSA Academy Connects, в рамках якої дитина зможе віртуально навчатись протягом 3-4 тижнів в одному з восьми університетів США під час літніх канікул. EducationUSA Ukraine покриє витрати на навчання для відібраних учасників. Всього доступно 40 стипендій! Все, що потрібно мати – стабільний Інтернет та бажання навчитись новому.
А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років. Був у них не один раз у справах. Проблем тільки дві: а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх. б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання. Тут є про що подумати з калькулятором в руках.
Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США. https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік. Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів. Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків. Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США. Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення. Разом мінімум 6 років. Інших "підвохів" не бачу.
А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років. Був у них не один раз у справах. Проблем тільки дві: а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх. б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання. Тут є про що подумати з калькулятором в руках.
Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США. https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік. Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів. Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків. Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США. Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення. Разом мінімум 6 років. Інших "підвохів" не бачу.
akurt написав:Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США. Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік. Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів. Разом витрати орієнтовно 255 000 доларів США. Термін окупності великий - не менше 2-х років.
(60 000 + 15 000) * 4 = 300 000 тис. Різниця між водієм/офіціантом та початково посадою з дипломом бакалавра не така вже і велика. Після податків - десь 20 тис. доларів на рік. За 4 роки, поки вчитися на бакалавра колишній школяр, працюючи на простій роботі заробить ще десь 200 тис. доларів. Тобто різниця вже 500 тис.
Виходячи з поточної облікової ставки (4,75%) + страховка якась. Тільки відсотки з 500 тис - це 25 тис. доларів на рік. Тобто чисто економічно вища освіта в США окупиться років за 20 при суттєвому кар'єрному зростанні...
Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат. Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса. Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.
rjkz написав:Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат. Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса. Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.
Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.