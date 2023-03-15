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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:34

  BIGor написав:Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.

Якщо точно то так:
1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.
3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.
Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.
Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.
Це стосується і іноземців - наприклад, українців.

В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.
Я точно знаю випадки такі:
- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.
- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).
Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.

Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.

Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).
Просто "треба знати місця" та умови.

На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":
а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.
Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).
Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.
І більша вірогідність потім влаштуватися на роботу...
Звісно, щоби перевеститися, треба мати суттєві успіхи в навчанні.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:45

  rjkz написав:Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.
Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.
Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.
Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.
По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.
И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.
akurt
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