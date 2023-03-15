Якщо точно то так:
1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.
3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.
Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.
Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.
Це стосується і іноземців - наприклад, українців.
В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.
Я точно знаю випадки такі:
- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.
- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).
Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.
Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.
Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).
Просто "треба знати місця" та умови.
На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":
а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.
Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).
Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.
І більша вірогідність потім влаштуватися на роботу...
Звісно, щоби перевеститися, треба мати суттєві успіхи в навчанні.