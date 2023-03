Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 474475476477 Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03 Прораб написав: airmax78 написав: Bolt написав: ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾 ИМХО если война продлится ещё два года, то тут зубы на полку положишь вне зависимости кто станет президентом в Штатах. 😾

Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов. Навпаки - всі адаптуються та почнуть працювати ефективніше за нових умов.

Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто? Вже куплено зворотній квиток чи так помудрувати просто?

Вже потрохи збираю речі.

А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.

Був у них не один раз у справах.

Проблем тільки дві:

а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.

б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.

Тут є про що подумати з калькулятором в руках.



Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities

Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.

Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.

Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.

Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.

Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.

Разом мінімум 6 років.

Дочитав до слів 15 тис $,ні то не для мене. Дочитав до слів 15 тис $,ні то не для мене. Bolt Повідомлень: 1695 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.

Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.

Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.

Разом витрати орієнтовно 255 000 доларів США.

Термін окупності великий - не менше 2-х років. Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.Разом витрати орієнтовно 255 000 доларів США.Термін окупності великий - не менше 2-х років.

(60 000 + 15 000) * 4 = 300 000 тис.

Різниця між водієм/офіціантом та початково посадою з дипломом бакалавра не така вже і велика. Після податків - десь 20 тис. доларів на рік.

За 4 роки, поки вчитися на бакалавра колишній школяр, працюючи на простій роботі заробить ще десь 200 тис. доларів. Тобто різниця вже 500 тис.



Виходячи з поточної облікової ставки (4,75%) + страховка якась. Тільки відсотки з 500 тис - це 25 тис. доларів на рік.

Тобто чисто економічно вища освіта в США окупиться років за 20 при суттєвому кар'єрному зростанні...



Зате бензин дешевий...

Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.

Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы. rjkz

Повідомлень: 14315 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7538 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 20:01 rjkz написав: Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат.

Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.

Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы. Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат.Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.

Повідомлень: 7370 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1116 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 21:34 BIGor написав: Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь. Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.

Якщо точно то так:

1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.

3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.

Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.

Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.

Це стосується і іноземців - наприклад, українців.



В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.

Я точно знаю випадки такі:

- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.

- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).

Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.



Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.



Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).

Просто "треба знати місця" та умови.



На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":

а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.

Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).

Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.

І більша вірогідність потім влаштуватися на роботу...

Повідомлень: 7451 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3007 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 21:45 rjkz написав: Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы. Хотя, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.

Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.

Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.

Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.

По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.

Повідомлень: 7451 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3007 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 02:45 BIGor написав: rjkz написав: Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат.

Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.

Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы. Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат.Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь. Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.



Это надо быть не талантливым а гениальным и всесторонне развитым.

Талантливых и с деньгами пытаются в Лигу Плюща попасть десятки тысяч, но надо поступить, быть далеко продвинутым, например, спортсменом или музыкантом или еще каким-то.

На самом деле, престижность вуза для работы в хорошей компании имеет не очень большое значение. Да, сразу после Лиги Плюща высокооплачиваемая работа гарантирована и выпускник еще выбирать будет среди работодателей, но и вуз попроще может дать практически то-же образование и через год-два работы по специальности можно попасть в ту-же компанию, где работает выпускник Принстона или Гарварда.

Проблема даже не в том, сколько стоит учеба в Лиге Плюща - очень многие американцы могут финансово позволить детям учиться там.

Проблема именно в том, что фактически с первого класса ребенка надо готовить к этому. В первом классе и, кажется,в еще каком-то, можно ребенка протестировать на gifted and talented program. И потом тянуть по всяким кружкам, квадратикам и секциям. Пробовать то одно, то другое. К чему у ребенка склонности.

Мало того, что в щколе нагрузка будет выще обычной, так и, например, спортивные достижения нужны. Потом там какой-то ну очень важный экзамен надо сдать.

В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. Так сказать, смысл жизни. И таких семей хватает, чтобы Лига Плюща была востребованной.

У меня была мысля, чтобы детей как-то к этому готовить, но узнав подробности, попустился.

Повідомлень: 14315 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7538 раз. Подякували: 4550 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 02:48 akurt написав: BIGor написав: Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь. Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.

Якщо точно то так:

1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.

3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.

Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.

Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.

Це стосується і іноземців - наприклад, українців.



В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.

Я точно знаю випадки такі:

- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.

- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).

Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.



Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.



Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).

Просто "треба знати місця" та умови.



На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":

а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.

Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).

Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.

І більша вірогідність потім влаштуватися на роботу...

Звісно, щоби перевеститися, треба мати суттєві успіхи в навчанні. Якщо точно то так:1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.Це стосується і іноземців - наприклад, українців.В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.Я точно знаю випадки такі:- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).Просто "треба знати місця" та умови.На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.Звісно, щоби перевеститися, треба мати суттєві успіхи в навчанні.



