Вже потрохи збираю речі.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
Вже потрохи збираю речі.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10
А де Ви його відучваєте - з цією організацією я особисто знайомий вже 10 років.
Був у них не один раз у справах.
Проблем тільки дві:
а) треба, щоби дитина знала англійську мову на рівні В1/В2 - вже НЕ для всіх.
б) треба мати гроші на вступ та подальше навчання.
Тут є про що подумати з калькулятором в руках.
Чисто математично: зараз витрати на навчання в університетах США складають приблизно 60000х4=240 000 доларів США.
Проживання та харчування зеберуть ще не менше 15 000 доларів на рік.
Процедура вступу вимагатиме витрат на участь в екзаменах та подачу документів - десь ще додайте пару тисяч доларів.
Будуть неодмінно витрати на подорожі або відвідування батьків.
Разом витрати орієнтовно 260 000 доларів США.
Термін окупності інвестиції великий - не менше 2-х років після закінчення.
Разом мінімум 6 років.
Інших "підвохів" не бачу.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:40
Дочитав до слів 15 тис $,ні то не для мене.
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:55
Re: Еміграція, заробітчанство
(60 000 + 15 000) * 4 = 300 000 тис.
Різниця між водієм/офіціантом та початково посадою з дипломом бакалавра не така вже і велика. Після податків - десь 20 тис. доларів на рік.
За 4 роки, поки вчитися на бакалавра колишній школяр, працюючи на простій роботі заробить ще десь 200 тис. доларів. Тобто різниця вже 500 тис.
Виходячи з поточної облікової ставки (4,75%) + страховка якась. Тільки відсотки з 500 тис - це 25 тис. доларів на рік.
Тобто чисто економічно вища освіта в США окупиться років за 20 при суттєвому кар'єрному зростанні...
Зате бензин дешевий...
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Для резидентов г.Нью-Йорк, на данный момент, обучение в калледжах, входящих в CUNY (City University of NY), стоит около 3,5 куе в семестр (полгода) для резидентов, то есть, около 7 куе в год, то есть порядка 30 куе за 4 года на бакаврат.
Резидентом г. НЙ считается человек, который официально живет в НЙ не менее 1 года. Вне зависимости от его иммиграционного статуса.
Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:01
Читав для Каліфорнії правила, для місцевих хто живе в штаті посередній вуз буде умовно-безкоштовним. Та і кажуть, що якщо талановитий - то можна отримати грант на МІТ чи Ель якийсь.
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:34
Якщо точно то так:
1. Треба не забувати, що США - то Сполучені Штати Америки, і тут слово "штат" треба розуміти в смислі "держава", тобто це - окремі держави. Сполучені між собою.
3. Є СУТТЄВА різниця в оплаті навчання в університетах для МЕШКАНЦІВ даного штату і не для мешканців даного штату - в тому числі іноземців.
Наприклад: ціна навчання в університеті штата Каліфорнія, наприклад, скдадає 14 000 доларів на рік для мешканця даного штату.
Ціна навчання в тому ж університеті, але для людини, яка НЕ є мешканцем даного штату - може бути 60 000 доларів. Тобто, якщо в штат Каліфорнія приїде навчатися мешканець штату Арізона, то він буде платити не 14 000 доларів, а - наприклад - 60 000 доларів за рік навчання.
Це стосується і іноземців - наприклад, українців.
В певному смислі і в деяких випадках для українців є пільгові умови навчання, які призвордять до того, що мешканець штата Арізона - громадянин США буде платити 60 000 в рік, а українець - менше. Навіть на 20 000 доларів на рік - все залежить від конкретного університету.
Я точно знаю випадки такі:
- університет Whitworth University вставнолював для українців пільгову оплату - навіть менше на 20 000 доларів на рік.
- Mississippi state university встановлював для українців ціну навчання як для мешканців штату (!!!!) - тобто за ціною в 9 398$ замість 25 444$ (!!!).
Все залежить від діючих або анонсованих програм для підтримки тих чи інших іноземців.
Якщо підписатися на розсилку новин тієї організації, що я вказав вище, то можна отримувати регулярно інформацію про Програми підтримки українців.
Ну і на закуску: є шість університетів в США, в яких ціна за навчання становить 0 (нуль).
Просто "треба знати місця" та умови.
На другу закуску: є відомий і не секретний "хід конем":
а) вступають на навчання в університет "другого" або "третього ешелону". Це непогані університети, але НЕ є в ТОР-500 під номером скажімо 1 чи 2.
Наприклад: Purdue University--West Lafayette - ціна на навчання 9 992 для мешканця штату і 28 794 - для не мешканця штату (в тому числі і іноземця).
Вчаться 2 роки за ціною в 28 794 долари на рік , а після закінчення другого року навчання переводяться - наприклад - в Rensselaer Polytechnic Institute, де ціна навчання буде більша за 60 000 доларів на рік, але інший рейтинг отриманої освіти та диплома.
І більша вірогідність потім влаштуватися на роботу...
Звісно, щоби перевеститися, треба мати суттєві успіхи в навчанні.
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:45
Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.
Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.
Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.
Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.
По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.
И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.
Додано: Чет 16 бер, 2023 02:45
Это надо быть не талантливым а гениальным и всесторонне развитым.
Талантливых и с деньгами пытаются в Лигу Плюща попасть десятки тысяч, но надо поступить, быть далеко продвинутым, например, спортсменом или музыкантом или еще каким-то.
На самом деле, престижность вуза для работы в хорошей компании имеет не очень большое значение. Да, сразу после Лиги Плюща высокооплачиваемая работа гарантирована и выпускник еще выбирать будет среди работодателей, но и вуз попроще может дать практически то-же образование и через год-два работы по специальности можно попасть в ту-же компанию, где работает выпускник Принстона или Гарварда.
Проблема даже не в том, сколько стоит учеба в Лиге Плюща - очень многие американцы могут финансово позволить детям учиться там.
Проблема именно в том, что фактически с первого класса ребенка надо готовить к этому. В первом классе и, кажется,в еще каком-то, можно ребенка протестировать на gifted and talented program. И потом тянуть по всяким кружкам, квадратикам и секциям. Пробовать то одно, то другое. К чему у ребенка склонности.
Мало того, что в щколе нагрузка будет выще обычной, так и, например, спортивные достижения нужны. Потом там какой-то ну очень важный экзамен надо сдать.
В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. Так сказать, смысл жизни. И таких семей хватает, чтобы Лига Плюща была востребованной.
У меня была мысля, чтобы детей как-то к этому готовить, но узнав подробности, попустился.
Если, скажем, кто-то из моих детей закончит не что-то из Лиги Плюща, а скажем, Барух калледж, то ему будет гарантирована хорошая работа в финансах. И стоить это будет не 400 куе, а около 30. Может быть пару лет зарплата будет прилично отличаться от выпускника Гарварда, но потом это уже будет иметь не такое важное значение.
Додано: Чет 16 бер, 2023 02:48
Да, такое тоже есть.
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