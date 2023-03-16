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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 02:53

  akurt написав:
  rjkz написав:Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.
Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.
Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.
Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.
По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.
И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.


Возможно, не буду спорить, так как не знаю.
Знаю, что учиться можно также по визе J, и на эту визу вроде как можно диверсифицироваться находясь в США. Я не занимался изучением этой темы, поэтому это требует перепровеки. Просто когда искал пути, такая инфа проходила мимо меня, но я ее не проверял.
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