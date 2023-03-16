akurt написав:
Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.
Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.
Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.
Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.
По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.
И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.
Возможно, не буду спорить, так как не знаю.
Знаю, что учиться можно также по визе J, и на эту визу вроде как можно диверсифицироваться находясь в США. Я не занимался изучением этой темы, поэтому это требует перепровеки. Просто когда искал пути, такая инфа проходила мимо меня, но я ее не проверял.