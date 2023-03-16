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#<1 ... 475476477478 Додано: Чет 16 бер, 2023 02:53 akurt написав: rjkz написав: Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы. Хотя, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.

Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.

Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.

Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.

По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.

И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США. Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визуЕе можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.Кроме визыоформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.



Возможно, не буду спорить, так как не знаю.

Знаю, что учиться можно также по визе J, и на эту визу вроде как можно диверсифицироваться находясь в США. Я не занимался изучением этой темы, поэтому это требует перепровеки. Просто когда искал пути, такая инфа проходила мимо меня, но я ее не проверял. Возможно, не буду спорить, так как не знаю.Знаю, что учиться можно также по визе J, и на эту визу вроде как можно диверсифицироваться находясь в США. Я не занимался изучением этой темы, поэтому это требует перепровеки. Просто когда искал пути, такая инфа проходила мимо меня, но я ее не проверял. rjkz

Повідомлень: 14316 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7538 раз. Подякували: 4553 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 04:51 rjkz написав: В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

Очень правильные слова, как и вообще ВСЁ, что знает и пишет rjkz.

В октябре 2022 во время пребывания в Standford university беседовал с нашим украинским парнем - "в живую" общался с человеком, который набрал на экзамене максимальный бал из максимально возможных и учился бесплатно, ибо таких мало и таких берут с "руками".



И мы же об этом и говорим: самая выгодна инвестиция - в образование детей.

Вот и есть о чём думать.



Да, собственно и думать нечего: я знаю с форума человека - кажется, он последние полтора года не пишет ничего (не превратился в "Песя Лодерв"янського" с десятками тысяч глупых/бессмысленных/дилетантских постов на этом форуме - так ведь замечательная история:

- думали и готовились заранее к тому, где будет учиться сын.

- узнали/подсчитали, сколько стоит обучение ребенка в одном из самых престижных университетов Европы.

- вышли на сумму в 120 000 евро за всё и про всё, и это за 4 года.

- продали в 2021 "лишнюю" квартиру в Киеве за 120 000 евро.

- давно не общался, но как я понимаю сын учится на втором курсе уже.

rjkz написав: В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

Блин, мудро же. Блин, может когда-то на форуме дилетантов и поубавится.

Финансовый же...

Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году? Очень правильные слова, как и вообще ВСЁ, что знает и пишетВ октябре 2022 во время пребывания в Standford university беседовал с нашим украинским парнем - "в живую" общался с человеком, который набрал на экзаменеизи учился бесплатно, ибо таких мало и таких берут с "руками".И мы же об этом и говорим:Вот и есть о чём думать.Да, собственно и думать нечего: я знаю с форума человека - кажется, он последние полтора года не пишет ничего (не превратился в "есяодерв"янського" с десятками тысяч глупых/бессмысленных/дилетантских постов на этом форуме - так ведь замечательная история:- думали и готовилиськ тому, где будет учиться сын.- узнали/подсчитали, сколько стоит обучение ребенка в одном из самых престижных университетов Европы.- вышли на сумму в 120 000 евро за всё и про всё, и это за 4 года.- продали в 2021 "лишнюю" квартиру в Киеве за 120 000 евро.- давно не общался, но как я понимаю сын учится на втором курсе уже.Блин, мудро же. Блин, может когда-то на форуме дилетантов и поубавится.же...Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году? akurt

Повідомлень: 7453 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3010 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 08:01

akurt написав: Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году? Обучение детей. Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году? Обучение детей.





РЕАЛЬНОСТЬ:

Продал тесную цокольную кавалирку у ШРТ - купил грязную филлипинку. ОЖИДАНИЕ:РЕАЛЬНОСТЬ:Продал тесную цокольную кавалирку у ШРТ - купил грязную филлипинку. Hotab

Повідомлень: 8707 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1933 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 475476477478 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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