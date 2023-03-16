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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 02:53

  akurt написав:
  rjkz написав:Хотя вряд ли турист сможет быть резидентом, тк пребывание по тур визе не более 180 дней. Но если турист вовремя не выехал, то в НЙ этим не сильно заморачиваются. Проблемы будут при пересечении границы.

Уточнение: студент должен получить СТУДЕНЧЕСКУЮ визу F1.
Ее можно получить ТОЛЬКО за пределами США. Нельзя получить визу F1, въехав по визе В1/В2.
Нужно выехать и получить её в посольстве за пределами США.
Кроме визы F1 оформляется еще один чисто студенческий документ, без которого ни один университет не возьмет на обучение.
По визе В1/В2 обучение в университете невозможно.
И дело даже не в том, что будут проблемы на границе при выезде, а в том, что называется "статус" данного индивидуума на территории США.


Возможно, не буду спорить, так как не знаю.
Знаю, что учиться можно также по визе J, и на эту визу вроде как можно диверсифицироваться находясь в США. Я не занимался изучением этой темы, поэтому это требует перепровеки. Просто когда искал пути, такая инфа проходила мимо меня, но я ее не проверял.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 04:51

  rjkz написав:В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

Очень правильные слова, как и вообще ВСЁ, что знает и пишет rjkz.
В октябре 2022 во время пребывания в Standford university беседовал с нашим украинским парнем - "в живую" общался с человеком, который набрал на экзамене максимальный бал из максимально возможных и учился бесплатно, ибо таких мало и таких берут с "руками".

И мы же об этом и говорим: самая выгодна инвестиция - в образование детей.
Вот и есть о чём думать.

Да, собственно и думать нечего: я знаю с форума человека - кажется, он последние полтора года не пишет ничего (не превратился в "Песя Лодерв"янського" с десятками тысяч глупых/бессмысленных/дилетантских постов на этом форуме - так ведь замечательная история:
- думали и готовились заранее к тому, где будет учиться сын.
- узнали/подсчитали, сколько стоит обучение ребенка в одном из самых престижных университетов Европы.
- вышли на сумму в 120 000 евро за всё и про всё, и это за 4 года.
- продали в 2021 "лишнюю" квартиру в Киеве за 120 000 евро.
- давно не общался, но как я понимаю сын учится на втором курсе уже.
  rjkz написав:В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

Блин, мудро же. Блин, может когда-то на форуме дилетантов и поубавится.
Финансовый же...
Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:01

ОЖИДАНИЕ:
  akurt написав:Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году? Обучение детей в США.



РЕАЛЬНОСТЬ:
Продал тесную цокольную кавалирку у ШРТ - купил грязную филлипинку.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если, скажем, кто-то из моих детей закончит не что-то из Лиги Плюща, а скажем, Барух калледж, то ему будет гарантирована хорошая работа в финансах. И стоить это будет не 400 куе, а около 30.

Виглядає класно на ланцюжку банкротств банків зараз))).
Нагадаю, що в Україні, коли з ринку пішла купа банків в 2014-2015 роках, то ті банки, що лишилися не розширювалися - робота проста перейшла в онлайн.
А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))).
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- вышли на сумму в 120 000 евро за всё и про всё, и это за 4 года.
- продали в 2021 "лишнюю" квартиру в Киеве за 120 000 евро.
- давно не общался, но как я понимаю сын учится на втором курсе уже.

Якщо вгадали зі спеціальністю - тоді ок. Не вгадали - дивись попередній пост.
  akurt написав:Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году?

Фірма по імпорту тепловізорів/дронів))))
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Denik написав:
  rjkz написав:Если, скажем, кто-то из моих детей закончит не что-то из Лиги Плюща, а скажем, Барух калледж, то ему будет гарантирована хорошая работа в финансах. И стоить это будет не 400 куе, а около 30.

Виглядає класно на ланцюжку банкротств банків зараз))).
Нагадаю, що в Україні, коли з ринку пішла купа банків в 2014-2015 роках, то ті банки, що лишилися не розширювалися - робота проста перейшла в онлайн.
А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))).
Розширювали ще й як, але не роздрібну мережу, а ГБ, особливо ІТ. А якщо і дивитися на кар'єру в банках, то в ГБ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:58

  Denik написав:
  akurt написав:
  akurt написав:Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году?

Фірма по імпорту тепловізорів/дронів))))

Ви ж кажете в США буде крах, і тут імпорт дронів за долари які дали із США. Двуличність вона така.
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