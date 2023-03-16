Додано: Чет 16 бер, 2023 04:51

rjkz написав: В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

максимальный бал

максимально возможных

самая выгодна инвестиция - в образование детей.

заранее

rjkz написав: В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать. В общем, если родители готовы этим и ради этого жить и для ребенка это ок, то можно пробовать.

Очень правильные слова, как и вообще ВСЁ, что знает и пишетВ октябре 2022 во время пребывания в Standford university беседовал с нашим украинским парнем - "в живую" общался с человеком, который набрал на экзаменеизи учился бесплатно, ибо таких мало и таких берут с "руками".И мы же об этом и говорим:Вот и есть о чём думать.Да, собственно и думать нечего: я знаю с форума человека - кажется, он последние полтора года не пишет ничего (не превратился в "есяодерв"янського" с десятками тысяч глупых/бессмысленных/дилетантских постов на этом форуме - так ведь замечательная история:- думали и готовилиськ тому, где будет учиться сын.- узнали/подсчитали, сколько стоит обучение ребенка в одном из самых престижных университетов Европы.- вышли на сумму в 120 000 евро за всё и про всё, и это за 4 года.- продали в 2021 "лишнюю" квартиру в Киеве за 120 000 евро.- давно не общался, но как я понимаю сын учится на втором курсе уже.Блин, мудро же. Блин, может когда-то на форуме дилетантов и поубавится.же...Ну и какое более выгодное решение о применении 120 000 евро за квартиру, проданную в Киеве в 2021 году?