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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 476477478479 Додано: Чет 16 бер, 2023 14:54 vitaliian написав: reus написав: airmax78 написав: Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%. Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало. Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы. из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.

Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде. Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде. gonchik74

Повідомлень: 199 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08 gonchik74 написав: Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются. какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются. vitaliian

Повідомлень: 17212 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:20 vitaliian написав: gonchik74 написав: Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются. какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.

Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.

Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом. Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом. Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 16 бер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 199 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26

Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.



Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом







Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом. Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. А без ліцензій і освіти , як у нас , цим займатись нашим не дозволять. . І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго, чи знову туди - це побачимо.Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом. Hotab Повідомлень: 8710 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1933 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:32 Hotab написав: Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо. Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо.

Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.

Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить. Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить. gonchik74

Повідомлень: 199 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:37 gonchik74 ,

мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.



З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.

І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!») З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!») Hotab Повідомлень: 8710 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1933 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44 Hotab написав: gonchik74 ,

мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.



З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.

І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче.

Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.

Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться. Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться. gonchik74

Повідомлень: 199 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 16:03 gonchik74 написав: Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні.

Я теж не розумію, хоч убийте, особливо якщо ова не про прифронтові території. Але скільки зараз історій чую, що у баришні там лядство, та й чоловік тут не відстає. Так що з'єднання таких сімей під питанням, вже було багато часу і варіантів на возз'єднання. Я теж не розумію, хоч убийте, особливо якщо ова не про прифронтові території. Але скільки зараз історій чую, що у баришні там лядство, та й чоловік тут не відстає. Так що з'єднання таких сімей під питанням, вже було багато часу і варіантів на возз'єднання. Востаннє редагувалось Natt в Чет 16 бер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз. Natt

Повідомлень: 1942 З нами з: 09.08.15 Подякував: 582 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 476477478479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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