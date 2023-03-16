RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:54

  vitaliian написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.

Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08

  gonchik74 написав:Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17212
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:20

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.

Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 16 бер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26

Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. А без ліцензій і освіти , як у нас , цим займатись нашим не дозволять. . І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго, чи знову туди - це побачимо.
Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.

Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом



Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом.
Hotab
 
Повідомлень: 8710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:32

  Hotab написав:Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо.

Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.
Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:37

gonchik74 ,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.

З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались :mrgreen: ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!»)
Hotab
 
Повідомлень: 8710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44

  Hotab написав:gonchik74 ,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.

З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались :mrgreen: ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче.

Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:03

  gonchik74 написав:Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні.

Я теж не розумію, хоч убийте, особливо якщо ова не про прифронтові території. Але скільки зараз історій чую, що у баришні там лядство, та й чоловік тут не відстає. Так що з'єднання таких сімей під питанням, вже було багато часу і варіантів на возз'єднання.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 16 бер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 09.08.15
Подякував: 582 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 476477478479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (598)
16.03.2023 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.